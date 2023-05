“Ciclo finito”: addio Allegri e sostituto, il destino è segnato

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, potrebbe abbandonare la nave bianconera: addio e sostituto, arriva l’annuncio in diretta

Il successo contro l’Atalanta ha permesso alla Juventus di scavalcare la Lazio dell’ex Maurizio Sarri in classifica, prendendosi il secondo posto a quota 66 punti. Avere la meglio sulla ‘Dea’ targata Gian Piero Gasperini non era affatto scontato, eppure la ‘Vecchia Signora’ ci è riuscita anche in maniera abbastanza netta.

A dimostrazione di come la truppa bianconera voglia restare concentrata per concludere nel migliore dei modi la stagione in corso. In attesa, ovviamente, del verdetto definitivo da parte della Corte d’Appello Federale sulla penalizzazione di quindici punti, che è stata annullata momentaneamente dal Collegio di Garanzia del CONI. Oltre al cammino in Serie A, non bisogna dimenticare che i torinesi potrebbero trionfare in Europa League, ma prima dovranno quantomeno superare l’ostacolo Siviglia, per poi giocarsi il tutto per tutto in finale a Budapest. Nonostante ciò, la posizione di mister Massimiliano Allegri appare in bilico in vista della prossima stagione.

La società è più orientata a proseguire il rapporto col tecnico livornese, considerando anche che l’eventuale esonero comporterebbe una spesa tutt’altro che indifferente. Inoltre, l’ex Milan è uno dei migliori gestori in circolazione, però gli ultimi passi falsi hanno rigettato delle ombre sul destino del trainer toscano e non è da escludere che ai piani alti del club di Exor si convincano a mettere in atto un cambio della guardia in panchina. Dipenderà pure dalla strategia del prossimo direttore sportivo, che potrebbe essere Cristiano Giuntoli. Sul futuro di Allegri, inoltre, si è espresso l’ex portiere Sebastien Frey, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play.

Allegri via dalla Juventus, Frey: “Tudor potrebbe essere l’uomo giusto”

“Allegri non gioca bene, ma quest’anno ha un’attenuante. Si è trovato da solo contro tutti e i giocatori che gli hanno comprati sono stati sempre infortunati“, ha dichiarato Frey.

Secondo il classe ’80 alla Juventus è finito un ciclo e fa il nome di Tudor per sostituire Allegri: “Per quanto riguarda la prossima stagione, io penso che sia finito un ciclo e bisogna cominciarne uno nuovo. Ci vorrebbe un uomo Juve, ma tanto dipenderà da dove saranno i bianconeri. Se faranno la Champions, servirà un profilo del genere. Tudor potrebbe essere un’opzione valida, è carismatico. E ci sono altri due profili storici della Juve, che farebbero bene per ricominciare e riportare entusiasmo“.