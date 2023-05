Altri guai per Gasperini: rottura del tendine, stagione finita

La diagnosi è più grave del previsto e rappresenta una vera e propria tegola per l’Atalanta di Gasperini. La sua stagione termina qui

Brutta tegola in casa Atalanta. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Juventus che ha interrotto la striscia di risultati utili consecutivi, stanno facendo fronte a diversi infortuni. Già in occasione della sfida contro i bianconeri Gasperini aveva fatto i conti con numerose defezioni. Tra queste, impossibile non menzionare l’assenza di José Luis Palomino, che si era infortunato alla coscia destra in occasione della sfida contro lo Spezia del 3 maggio.

Sottoposto agli esami strumentali di rito – come riferisce l’ANSA – Palomino sarà costretto a saltare l’ultima parte di stagione. Gli esami hanno infatti evidenziato un infortunio muscolo/tendineo di tipo 4 (terzo grado) con riscontro di rottura del tendine distale del muscolo semitendinoso destro. I tempi di recupero chiaramente non sono stati specificati e saranno subordinati alla progressione del quadro clinico. Nei prossimi giorni il difensore dell’Atalanta comincerà l’iter di recupero, per poter essere a disposizione per l’inizio della prossima stagione. Una tegola non da poco per l’Atalanta, con Gasperini che sarà chiamato a fare di meno di una pedina importante che nel corso della stagione ha fornito il suo contributo. Staremo a vedere quali saranno le prossime scelte del tecnico nerazzurro, che punta a recuperare uomini importanti soprattutto dalla cintola in su per provare a dare l’assalto al quarto posto.