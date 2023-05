Alla Juve senza rinnovo: Premier bruciata per 50 milioni

Il club bianconero potrebbe presto piazzare il primo colpo in vista della prossima stagione

Con o senza Cristiano Giuntoli nelle vesti di direttore sportivo, la Juventus potrebbe aver già deciso il primissimo grande acquisto della prossima estate. Si tratta di un obiettivo di lungo corso in casa bianconera, già nei radar dei dirigenti lo scorso anno per rimpiazzare la partenza di uno dei leader storici della squadra.

Il profilo in questione è quello di Pau Torres, centrale di difesa di piede mancino dotato di grande talento. Il calciatore spagnolo viene seguito da diverso tempo dalla Juventus e viene considerato per caratteristiche un potenziale ‘erede’ di Giorgio Chiellini. In effetti, con la partenza del difensore toscano, Massimiliano Allegri ha dovuto adattare Alex Sandro nel ruolo di braccetto di sinistra, in assenza di un centrale puro mancino.

Durante la finestra di mercato dello scorso anno, prima di ripiegare con prepotenza sul nome di Gleison Bremer, Pau Torres era stato molto vicino al trasferimento in bianconero. Secondo quanto riportato adesso da ‘Cadena Ser’, l’interesse da parte della Juve nei confronti del centrale di proprietà del Villarreal potrebbe riaccendersi in vista della prossima estate. Da battere, però, ci sarà soprattutto la concorrenza da parte della Premier League.

Calciomercato Juve, 50 milioni per aggiudicarsi Pau Torres

Due anni fa, ad esempio, il Tottenham aveva proposto un’offerta da 50 milioni di euro al Villarreal per avere Pau Torres. Trasferimento bloccato dallo stesso difensore che in quell’occasione aveva rifiutato il campionato inglese per rimanere in Spagna.

Sembra che gli ‘Spurs’ abbiano nuovamente deciso di tornare alla carica per il classe 1997, conteso in Premier League anche dall’Aston Villa del suo ex tecnico Unai Emery. L’allenatore spagnolo, che tanto bene ha fatto nell’ultima stagione in Inghilterra, potrebbe risultare decisivo nella scelta finale del ragazzo per via dell’ottimo feeling instaurato nelle scorse stagioni.

In pole position rimane però la Juventus, club che prima di ogni altro si era mosso verso Pau Torres e che la scorsa estate aveva anche intrattenuto diversi colloqui con il suo entourage. Tanto dipenderà dalla situazione contrattuale dello spagnolo con il Villarreal. Nel caso in cui il difensore rifiutasse di rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2024, il club aprirebbe immediatamente ad una cessione a titolo definitivo.