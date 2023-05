UFFICIALE, la Champions in TV: ecco dove vedere le partite dal 2024 al 2027

Il rush finale di stagione pone come piatto forte le fasi conclusive della Champions League: semifinali e finali con già la certezza di vedere un’italiana all’ultimo atto. Intanto arriva un’ufficialità sui diritti Tv

Siamo entrati nella fase clou della stagione, con i maggiori campionati europei che si avviano alla conclusione così come le competizioni continentali. C’è tanta curiosità per scoprire chi vincerà Champions League ed Europa League, senza dimenticare la Conference.

Un’annata molto proficua per il calcio italiano che presenta due semifinaliste in CL, altrettante in EL ed una anche in Conference. La Serie A è inoltre già certa di annoverare il ritorno di un’italiana in finale di Champions, visto il confronto diretto tra Inter e Milan che catalizzerà con la gara d’andata i prossimi giorni. Le maggiori attenzioni dei tifosi sono quindi poste su quanto accadrà nella massima competizione europea, per questa stagione ma anche per le prossime. A tal proposito arrivano novità ufficiali su quella che sarà la ripartizione dei diritti TV per le prossime annate di Champions.

Diritti TV Champions League: 185 gare in esclusiva su Sky per il triennio 2024/27

È ufficiale l’acquisizione da parte di Sky di ben 185 delle 203 partite complessive a stagione del triennio che va dal 2024 al 2027. Stessa emittente che peraltro si è aggiudicata anche tutta l’Europa League e la Conference League.

Le restanti 18 gare di Champions verranno invece trasmesse da Amazon Prime Video, che andrà quindi ancora una volta a completare il quadro totale degli incontri a disposizione. Dall’annata 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, e le gare saranno in totale il 47% in più rispetto alle edizioni precedenti, con annesso numero di compagini partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36.

Svolta importante per la massima competizione europea che resta quindi materiale principalmente di Sky per quanto concerne i diritti TV italiani. Una coppa quella dalle grandi orecchie, che manca dal Triplete dell’Inter nel 2010 ad una squadra di Serie A, e che la stessa compagine nerazzurra e il Milan proveranno a vincere nuovamente. Le semifinali sono ormai alle porte e non manca molto al termine.