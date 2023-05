Sentenza UFFICIALE: multa e 4 punti di penalizzazione

E’ appena stata emessa la sentenza: la società è stata sanzionata con un’ammenda e quattro punti di penalizzazione

La decisione è stata presa: ammenda e quattro punti di penalizzazione. La sentenza del Tribunale Federale Nazionale rappresenta una doccia gelata per le speranze promozione del Siena.

La compagine toscana, impegnata nel Girone B della Serie C, si è vista infliggere una penalizzazione di quattro punti da scontare nella stagione corrente per violazioni relative agli ambiti gestionali ed economici. Il club bianconero era stato deferito per responsabilità propria e diretta ed ora potrà ricorrere alla Corte di Appello Federale per provare a farsi annullare la penalizzazione. Con il -4, la squadra esce dalla zona playoff, lasciando il posto alla Recanatese.

Figc, Siena penalizzato: è fuori dai playoff

Oltre ai quattro punti di penalizzazione, che vanno ad aggiungersi ai due che il Siena già stava scontando, la società è stata sanzionata anche con un’ammenda di mille euro.

Inoltre, è stato anche inibito per 4 mesi e 15 giorni il presidente Emiliano Montanari. La sentenza, come detto, va a a stravolgere la classifica: i bianconeri, infatti, scendono a 44 punti, venendo scavalcati in classifica da Rimini e Recanatese e finendo all’undicesimo posto, non potendo quindi partecipare agli spareggi promozione.

Questa la nuova griglia Playoff del Girone B della Serie C:

Gubbio-Recanatese

Pontedera-Rimini

Ancona-Lucchese