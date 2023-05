Record di gol alla Juventus: la classifica dei migliori marcatori bianconeri

La Juventus ha sempre avuto grandi giocatori offensivi nella propria rosa; cerchiamo di capire chi sono i migliori goleador bianconeri.

I bianconeri, nella loro storia, hanno sempre avuto dei cannonieri molto importanti in grado di realizzare un numero di reti che hanno permesso alla squadra di raggiungere traguardi di un certo livello.

Andiamo a fare un viaggio su quelli che sono stati i migliori capocannonieri nella storia della Juventus.

Marcatori Juve all time

Iniziamo con i migliori goleador e, da questo punto di vista, ci sono nomi che hanno fatto veramente sognare i tifosi bianconeri.

Al primo posto troviamo una vera e propria leggenda della Juventus e stiamo parlando, ovviamente, di Alessandro Del Piero.

Lo storico capitano dei bianconeri ha scritto pagine importanti nella storia della Juve e ha realizzato la bellezza di 290 reti.

Difficile fare una scelta sui gol più belli o più importanti di Del Piero; Pinturicchio (così era soprannominato quando giocava) ha fatto esultare tantissime volte i suoi tifosi e le sue reti sono scalfite nella memoria del pubblico bianconero.

Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo Boniperti con 185 reti; parliamo di un giocatore capace di scrivere la storia della Juventus dalla seconda metà degli anni quaranta all’inizio degli anni sessanta.

Dal punto di vista tecnico è stato un giocatore capace di segnare con entrambi i piedi e assolutamente letale, per le difese avversarie, all’interno dell’area di rigore.

Il terzo goleador all time della Juventus è Roberto Bettega con 179 gol; la sua media di gol a partita era di 0.37 e questo fa capire, benissimo, quanto fosse un centravanti di assoluto valore.

Ha vestito per ben tredici anni la maglia della Juventus e, in questo lasso di tempo, ha vinto sette volte il massimo campionato italiano.

Per diverso tempo lo abbiamo giocare insieme a Del Piero; stiamo parlando di Trezeguet, un cannonieri da 171 reti. Il francese era un centravanti fortissimo all’interno dell’area di rigore.

Forte di testa, con un senso del gol come pochi altri e in grado di sfruttare al meglio la minima occasione; viene ricordato con immenso piacere dai tifosi bianconeri.

In quinta posizione, con la bellezza di 165 reti, ecco Omar Sivori; ha vestito la maglia bianconera dal 1957 al 1965 e tra le sue caratteristiche principali ricordiamo la forza fisica e la capacità di saltare costantemente l’uomo.

Alla Juventus ha vinto la bellezza di sette titoli; è stato, senza nessun dubbio, un goleador molto amato dal popolo bianconero.

Se parliamo di cannonieri che hanno vestito la maglia della Juve dobbiamo citare, per forza di cose, Roberto Baggio.

Il Divin Codino è stato uno dei giocatori italiani più forti degli ultimi tempi e in bianconero ha realizzato 115 gol.

Con il pallone tra i piedi era in grado di fare qualsiasi cosa. La sua unica sfortuna fu quella di non essere assistito dalla buona sorte dal punto di vista degli infortunati

Non possiamo poi non citare Platini, 104 reti in maglia bianconera. Giocatore dotato di una classe immensa e con una visione di gioco che veramente in pochi potevano vantare.

Ha vestito la maglia della Juventus per cinque stagioni riuscendo a conquistare sette trofei e ad occupare un posto speciale nel cuore dei tifosi bianconeri.

Concludiamo questo viaggio nei migliori goleador della Juve con Cristiano Ronaldo; il portoghese non è è stato molti anni a Torino ma è riuscito ugualmente a scrivere pagine molto importanti.

Giocatore completo: forte tecnicamente, dotato di un gran fisico, abile nel gioco aereo e con la possibilità di segnare in qualsiasi modo. Ha lasciato la Juventus dopo 101 gol.

Capocannonieri della Juventus

Andiamo ora a vedere i migliori goleador della Juventus degli ultimi campionati; nella passata stagione il giocatore bianconero è stato Paulo Dybala con ben dieci gol.

L’argentino, nella sua ultima stagione con la Juve, è riuscito ugualmente a lasciare il segno; la Joya ha fatto meglio di Vlahovic solo perché il serbo ha diviso i suoi ventiquattro gol tra Fiorentina (17) e Juventus (7)

Nella stagione 2020/2021, invece, il miglior cannoniere bianconero è stato Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, in quella che è stata probabilmente la sua ultima stagione a grandissimi livelli, ha realizzato la bellezza di ventinove gol.

E’ sempre CR7 che troviamo come goleador bianconero più prolifico nella stagione 2019-2020; anno decisamente fortunato per il portoghese capace di chiudere il campionato con 31 gol all’attivo.

Anche nella stagione 2018-2019 è Ronaldo a prendersi la scena con ventuno gol realizzati.

Torna Dybala come miglior goleador bianconero; è la stagione 2017-2018 è la Joya realizza ventidue reti in una delle sue annate più importanti sotto l’aspetto realizzativo.

Nella stagione 2016-2017 è sempre un giocatore argentino ad essere il miglior cannoniere della Juventus.

Il primato lo prende Higuain che chiude il campionato con la bellezza di ventiquattro gol. Giocatore letale all’interno dell’area di rigore avversaria.

Stagione 2015-2016 è nuovamente Dybala il giocatore della Juventus ad avere realizzato più reti; l’argentino chiude il campionato con diciannove gol.

Per quanto riguarda la stagione 2014-2015, invece, troviamo Tevez ad aver conquistato il primato di cannoniere più prolifico della Juventus.

L’attaccante disputa una grandissima stagione e chiuderà il campionato con venti gol all’attivo; bottino decisamente importante.

Serie A 2013-2014 è ancora Tevez a trascinare la Juventus; sono diciannove le reti realizzate da uno dei giocatori più forti degli ultimi anni.

Per quanto riguarda il campionato 2012-2013, invece, i bianconeri hanno due giocatori a dividersi il primato di miglior goleador.

A pari merito, con dieci gol a testa, troviamo Vidal e Vucinic.

Miglior marcatori della Juventus nel 2022

Il miglior marcatore della Juventus nel 2022, per quanto riguarda il campionato, è Dusan Vlahovic.

L”attaccante, infatti, ha realizzato sette gol nella passata stagione (ricordiamo che è arrivato alla Juventus nel mese di gennaio) e sei nei primi mesi di questo campionato, fino alla pausa mondiale.

In totale fanno tredici reti per un giocatore da cui ci si aspetta veramente tanto; Vlahovic, infatti, ha tutte le potenzialità per diventare un cannoniere da venti gol a stagione.