Processo Juve, arrivano le motivazioni della sentenza: ecco cosa cambia

Juventus, attese le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni in merito al processo plusvalenze: la data da cerchiare in rosso

La vittoria contro l’Atalanta ha permesso alla Juventus di incamerare tre punti preziosissimi in classifica, con cui i bianconeri hanno superato la Lazio e si sono portati al secondo posto. Ottimo biglietto da visita per la compagine di Allegri, che si prepara al meglio in vista della gara d’andata della semifinale di Europa League contro il Siviglia. Nelle prossime settimane, però, la ‘Vecchia Signora’ dovrà affrontare anche altri tipi di sfide, probabilmente più importanti.

Dopo l’ufficializzazione della disposizione del Collegio di Garanzia del Coni in merito al caso plusvalenze, che ha portato alla restituzione momentanea dei 15 punti in classifica con il rinvio alla Corte Federale d’Appello della decisione sulla penalizzazione, si aspetta ora la pubblicazione delle motivazioni del verdetto dello scorso 19 aprile. Il nodo cruciale sarà rappresentato dalla presenza o meno di quel famoso articolo 4 al quale Chiné ha fatto affidamento anche in relazione al caso stipendi. In caso affermativo, si procederà ad una rimodulazione della richiesta di punti di penalizzazione, con una richiesta verosimilmente più soft. A tal fine arrivano importanti aggiornamenti su cui porre l’accento.

Plusvalenze Juventus, motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni: c’è la data

Secondo quanto riferito dalla versione online de ‘Il Fatto Quotidiano’, infatti, dovrebbe essere oggi il giorno nel quale saranno pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia sul processo plusvalenze. Saranno dunque ore importanti, anche perché si avrà un quadro più chiaro in merito allo scenario che potrebbe profilarsi con le annesse ricadute, ad esempio, su una corsa per un piazzamento Champions più entusiasmante che mai.

Responsabilità diretta della Juve, imminente stangata, annullamento definitivo della penalizzazione o un suo alleggerimento: queste le varie opzioni sul tavolo per le quali, appunto, sarà fondamentale capire le motivazioni della sentenza. La rapidità con la quale potrebbe risolversi il tutto, però, porterebbe a definire il tutto entro la fine della stagione. Un dettaglio da non trascurare, visto che le eventuali richieste di penalizzazioni (se contestate) andrebbero ad inficiare sulla classifica attuale. A quel punto infatti la Corte d’Appello convocherà la nuova udienza, con la Juve che poi avrebbe il tempo per ritornare (eventualmente) al Coni. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno conferme ufficiali in tal senso.