Irrompe la Juventus: per strapparlo al Milan bastano 20 milioni

Un fantasista per alzare la qualità offensiva di Juventus e Milan: dalla Spagna rilanciano un vecchio pallino dei rossoneri

Juventus e Milan vanno a caccia di un obiettivo comune per questo finale di stagione di Serie A: la qualificazione alla prossima Champions League. Bianconeri e rossoneri hanno vissuto un’annata non semplice in campionato con tante battute a vuoto e la necessità di arrivare tra le prime quattro per un pass europeo che sarebbe vitale.

In ambito continentale la prossima settimana si giocheranno invece le rispettive chance nelle semifinali di Champions ed Europa League, mentre al termine dell’attuale stagione potrebbero ritrovarsi di fronte anche in sede di calciomercato con un obiettivo comune. C’è infatti un giovane talento belga che torna in auge per il calcio italiano, dopo essere già stato accostato alla Serie A nelle passate sessioni di trasferimenti. Il riferimento è Noa Lang, fantasista del Brugge: attaccante rapido e tecnico, molto bravo nell’uno contro uno e capace di trovare anche la via del gol.

Calciomercato, Milan e Juventus pensano a Noa Lang: servono 20 milioni

Stando a quanto riferito da ‘Fichajes.net’ Juventus e Milan si contendono l’ingaggio di Noa Lang, per provare a potenziare i rispettivi attacchi con un calciatore funambolico ed imprevedibile, abile nel dare quella scintilla necessaria alla fase offensiva.

Con la maglia del Brugge in questa stagione il belga classe 1999 ha messo a referto 11 gol e 6 assist considerando tutte le competizioni. Il contratto con i nerazzurri è in scadenza a giugno 2025, e non sarà semplice strapparlo dalle mani della squadra che ha chiuso quarta la regular season. Lang ha attirato già in passato interessamenti dei rossoneri, ed ora può tornare in auge accendendo una sfida tra lo stesso Milan e la Juventus con i meneghini in particolare che potrebbero dover sostituire Brahim Diaz, fantasista spagnolo che potrebbe anche fare ritorno al Real Madrid in caso di riscatto e controriscatto.

Il Brugge dal canto suo non ha intenzione di liberarlo facilmente, e chiederebbe non meno d 20 milioni di euro per il proprio gioiello offensivo. Una cifra raggiungibile da entrambe, lasciando così la scelta al calciatore.