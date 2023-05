Inter, ansia Inzaghi: perde sia Lukaku che Lautaro Martinez

L’allarme lanciato sul futuro della formazione nerazzurra che potrebbe perdere sul mercato i suoi migliori attaccanti

Si avvicina sempre più il grande appuntamento della stagione per l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi mercoledì sera si giocherà il primissimo round dei due previsti contro il Milan in semifinale di Champions League, in attesa del ritorno fissato invece per martedì 16 maggio.

Vietato parlare dunque di mercato e di programmazione per la prossima stagione: in questo momento ad Appiano Gentile sono tutti focalizzati su un unico obiettivo, chiudere bene la stagione sia in campionato che in Coppa Italia, ma soprattutto cercare di conquistare una finale europea che sembrava irraggiungibile sino a poche settimane fa. Dall’estero, però, non mancano le voci che vedono proprio la rosa nerazzurra al centro di un maxi intrigo internazionale.

Protagonista delle ultime indiscrezioni è Romelu Lukaku, tornato a Milano la scorsa estate con la formula del prestito molto oneroso senza alcun diritto di riscatto. A spingere per un ritorno all’Inter era stato proprio il centravanti belga, grande artefice – insieme all’avvocato Sébastien Ledure – della fuga dal Chelsea. Ad oggi, però, negli uffici di Viale della Liberazione una scelta non è stata ancora presa in merito al futuro dell’attaccante nerazzurro.

Calciomercato Inter, Lukaku all’Atletico e Lautaro al Chelsea

Contrariamente alle voci circolate in Inghilterra negli ultimi tempi, sembra che il Chelsea – qualora Pochettino venisse nominato come nuovo allenatore – vorrebbe in ogni caso liberarsi di Lukaku.

Secondo quanto riportato da ‘El gol digital’, nel caso in cui l’Inter non dovesse mostrare alcun interesse a farlo rientrare il secondo anno consecutivo a Milano, potrebbe inserirsi nell’affare l’Atletico Madrid. I ‘colchoneros’ potrebbero lasciare andare Morata nella prossima finestra di mercato e sarebbero dunque alla ricerca di un forte attaccante con le caratteristiche del belga.

Non è tutto, perché le brutte notizie per l’Inter non finiscono qui. Sempre secondo la stessa fonte, il Chelsea – una volta ceduto Lukaku – potrebbe andare alla carica di Lautaro Martinez. Pochettino è un grande estimatore del connazionale argentino e farebbe carte false pur di poter contare su un uomo di fiducia nella nuova esperienza londinese.