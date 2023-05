Il Milan trema: pagano la clausola e lo portano in Premier

Il calciatore rossonero potrebbe finire nel campionato inglese dopo la grande stagione sin qui disputata

Quando un giocatore riesce a catturare l’interesse di due grandi tecnici come Pep Guardiola e Mikel Arteta, evidentemente di materiale tecnico ne ha in abbondanza. Due allenatori legati dal gusto estetico elevatissimo per il calcio, sempre attenti a non farsi sfuggire i migliori talenti in circolazione adatti alle loro idee.

A dividere Manchester City e Arsenal, oltre alla lotta serratissima per la vittoria della Premier League, sembra infatti essere Ismael Bennacer. Il centrocampista del Milan è entrato nel mirino dei due top club inglesi, pronti a giocare d’anticipo la prossima estate pur di averlo. Calciatore che nella passata stagione ha partecipato da protagonista alla vittoria dello scudetto e che quest’anno ha evidenziato un ulteriore step di crescita sotto il profilo tattico.

Come avvenuto nel match vinto ieri contro la Lazio, il centrocampista algerino è stato schierato in posizione da trequartista, non solo per disturbare la prima uscita di palla dei biancocelesti su Marcos Antonio, ma anche per aggiungere quella qualità spesso mancata ai rossoneri nell’ultimo passaggio. Scelta perfettamente riuscita, considerata la dinamica della rete che ha sbloccato l’incontro di San Siro e che ha portato proprio la firma dell’ex Empoli.

Calciomercato Milan, Arsenal e City ‘litigano’ per Bennacer

Tornando al mercato, il Milan presto potrebbe trovarsi costretto a fare i conti con la spietata concorrenza sul mercato nei confronti di Bennacer di Manchester City e Arsenal.

Secondo quanto riportato da ‘Football Transfer’, le due società inglesi sarebbero disposte a pagare interamente la clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro ribadita sul nuovo contratto siglato dal calciatore ad inizio 2023. Risale allo scorso gennaio, infatti, l’ultimo prolungamento firmato da Ismael Bennacer con il club rossonero con scadenza fissata al giugno 2027.

Un accordo decisamente lungo che rivela le serie intenzioni del Milan di proseguire a costruire un progetto vincente intorno al centrocampista algerino, ma che rende il ragazzo allo stesso tempo vulnerabile sul mercato a causa della clausola rescissoria da 50 milioni che potrebbe portarlo in Premier League da un momento all’altro.