DIRETTA Serie A, Sassuolo-Bologna segui la cronaca LIVE

Ultima gara della trentaquattresima giornata di Serie A, Sassuolo-Bologna verrà seguita in tempo reale

Dilazionato su tre giorni, il trentaquattresimo turno di campionato si chiude questa sera con Sassuolo-Bologna. Una sfida che, viste le idee tattiche dei due tecnici, promette gol e spettacolo, ma che può avere ripercussioni importanti anche sulla classifica. In virtù della sconfitta di ieri contro il Napoli in caso di vittoria i rossoblu scavalcherebbero la Fiorentina, portandosi all’ottavo posto in graduatoria.

Conquistare i tre punti questa sera, infatti, vorrebbe dire sorpassare anche Monza e Torino, dopo l’1-1 della sfida di ieri. Un’occasione ghiotta per la squadra allenata da Thiago Motta, che ha chiesto ai suoi di cancellare in fretta il brutto passo falso contro l’Empoli. Per coglierla, il tecnico rossoblu potrà nuovamente contare su Marko Arnautovic, rientrato nella lista dei convocati, mentre dovrà fare a meno di Giorgos Kyriakopoulos, ex neroverde fermato da una labirintite virale.

Anche per i padroni di casa, un successo potrebbe dare un po’ più di appeal a questo finale di stagione. Nel caso in cui l’undici di Alessio Dionisi dovesse vincere, sorpasserebbe proprio i felsinei in classifica, raggiungendo a quota 46 punti il gruppone formato da viola, brianzoli e Toro. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida del “Mapei Stadium”.

Sassuolo-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in TV

In programma alle 20.45 di lunedì 8 maggio, Sassuolo-Bologna sarà trasmessa su DAZN, Sky Sport Calcio (202 e 249 sul satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (251 sul satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite). Ecco le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Maxime López, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. All. Dionisi

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten, Nico Domínguez; Orsolini, Zirkzee, Ferguson. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: