DIRETTA Serie A, Empoli-Salernitana e Udinese-Sampdoria: formazioni Ufficiali LIVE

Posticipate a lunedì la scorsa settimana, Empoli-Salernitana e Udinese-Sampdoria verranno seguite in tempo reale da Calciomercato.it

La trentaquattresima giornata di Serie A si chiuderà oggi con tre partite. Il programma partirà alle 18.30 con Empoli-Salernitana e Udinese-Sampdoria. Dopo aver deciso le sorti dello scudetto, la squadra friulana potrà decretare anche il nome della prima retrocessa della stagione 2022/23.

In caso di sconfitta alla “Dacia Arena”, infatti, i blucerchiati sarebbero condannati alla Serie B con quattro turni d’anticipo. Un verdetto che sembra ormai annunciato, ma che può essere rimandato in caso di impresa in trasferta. Ancora alle prese con l’emergenza, oltre allo squalificato Bruno Amione, Dejan Stankovic dovrà fare a meno di Emil Audero, Andrea Conti, Mehdi Léris, Ignacio Pussetto, Abdelhamid Sabiri e Gerard Yepes. Rispetto alle ultime sfide, invece, Andrea Sottil ritrova nella lista dei convocati bomber Beto.

Come detto, in contemporanea con la sfida di Udine si giocherà anche in Toscana. Reduce dalla bella e corroborante vittoria per 3-1 contro il Bologna, la squadra allenata da Paolo Zanetti proverà a concedere il bis casalingo. Per riuscirci, tuttavia, dovrà provare ad interrompere una serie di ben dieci risultati utili consecutivi della Salernitana. Sconfitto solo nella gara d’esordio contro la Lazio, mister Paulo Sousa ha poi conquistato otto pareggi e due vittorie. Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale.

Empoli-Salernitana e Udinese-Sampdoria: formazioni ufficiali e dove vederle in TV

In programma entrambe alle 18.30 di lunedì 8 maggio, Empoli-Salernitana e Udinese-Sampdoria saranno trasmesse su DAZN, ma la partita della “Dacia Arena” per chi ha anche l’abbonamento a Sky sarà visibile pure sul canale 214 del satellitare. Ecco le probabili formazioni delle due partite:

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Masina; Ebosele, Pereyra, Walace, Lovric, Zeegelaar; Thauvin; Beto. All. Sottil

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Murru; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin, Baldanzi; Henderson; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Bronn, Lovato, Pirola; Sambia, Vilhena, Coulibaly, Mazzocchi; Maggiori; Botheim, Dia. All. Sousa

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio 64, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Monza 46, Torino 46, Bologna 45, Udinese 43*, Sassuolo 43, Salernitana 35*, Empoli 35*, Lecce 31, Verona 30, Spezia 27, Cremonese 24, Sampdoria 17*.

*una partita in meno