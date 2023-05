Ammonizione Vlahovic, nuove immagini ‘scagionano’ Doveri

Le ultime news Juventus dopo la vittoria contro l’Atalanta riguardano l’ammonizione di Vlahovic da parte dell’arbitro Doveri

La Juventus ha espugnato Bergamo con un 2-0 sull’Atalanta nel lunch match di ieri ed ha scavalcato la Lazio al secondo posto in classifica. In attesa di capire se ci saranno nuove penalizzazione dalla giustizia sportiva, la squadra di Allegri porta a 5 i punti di vantaggio sulla quinta.

Ieri a segno sono andati prima Iling Jr e poi Vlahovic in pieno recupero. Proprio il gol di quest’ultimo, oggetto di ignobili cori razzisti di una parte dei tifosi nerazzurri, ha scatenato un putiferio post partita per il cartellino giallo che gli ha mostrato Doveri. Dopo quanto successo con Lukaku in Coppa Italia proprio contro la Juve, ci si aspettava un atteggiamento diverso da parte degli arbitri italiani. Ma nuove immagini sembrano ‘scagionare’ il fischietto della sezione di Roma 1: l’ammonizione, infatti, non arriva subito – ossia quando Vlahovic zittisce i tifosi avversari – bensì dopo un altro gesto del centravanti serbo che pare portarsi una mano sui genitali. Soltanto il comunicato del Giudice Sportivo che uscirà domani fugherà i dubbi su questo episodio.