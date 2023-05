“Non possiamo giocare così”, lo sfogo di Baroni a fine partita

Il Lecce rischia di compromettere l’ottimo lavoro fatto nella prima parte di stagione: la sconfitta col Verona rischia di pesare tantissimo

Un ko pesante quello incassato dal Lecce nello scontro diretto per la salvezza con l’Hellas Verona. L’ambiente rumoreggia e ora i salentini dovranno compattarsi per cercare di mantenere la categoria.

Dopo la sconfitta maturata in casa contro l’Hellas Verona, il tecnico giallorosso Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la prova dei suoi, parlando di una “partita un po’ contratta, gli siamo andati dietro, ma questo non è il nostro gioco”. Poi, nel secondo tempo “ci siamo sciolti, abbiamo fatto bene per circa venti minuti, poi c’è stato il gol”.

Un gol che rischia di pesare tanto sulla stagione del Lecce: “Mi sono trattenuto con i ragazzi negli spogliatoi per farli restare concentrati, e anche per togliergli un po’ di pressioni che ci impediscono di dare il meglio nelle situazioni di gioco”.

Lecce, le parole di Baroni dopo la sconfitta col Verona

I tifosi hanno contestato la squadra con cori e fischi: “Ora dobbiamo restare compatti, ci sono altre quattro partite, anche se questa sconfitta brucia, è vero”.

Dunque, Baroni predica calma in vista delle ultime quattro gare della stagione: “È tutto ancora nelle nostre mani. Mancano un po’ di serenità e concretezza negli ultimi metri, la squadra non può giocare con questa pressione addosso”.