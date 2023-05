Juventus nerazzurra: due rinforzi per Allegri dai ‘nemici’

Juventus che rincorre colpi importanti sul mercato, i bianconeri puntano a un doppio affare: passa tutto dal finale di stagione

Un mese da vivere a tutta, per la Juventus, da qui alla fine della stagione. Ancora sette gare da disputare, cinque in campionato e due in Europa. Si spera, nell’ambiente bianconero, siano otto, con la doppia semifinale col Siviglia da superare per regalarsi la finale di Europa League a Budapest a fine maggio. E il presente è un ponte importantissimo per il futuro.

Juventus che deve provare, tramite il piazzamento in Serie A o la vittoria del torneo continentale, a regalarsi il piazzamento in Champions League. Questo al netto, ovviamente, delle decisioni della giustizia sportiva e/o dell’Uefa in merito alle note vicende extra campo che riguardano il club. Di sicuro, la Juventus vuole provare a riproporsi nell’élite del calcio europeo e per farlo va a caccia di rinforzi di spessore, per migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. Rinforzi per i quali si guarda soprattutto in Italia e alle dirette concorrenti.

Atalanta-Juventus, scontro diretto Champions e di mercato: doppio ‘scippo’

Oggi, Atalanta-Juventus, alle 12.30, vale tantissimo in chiave corsa Champions. I bianconeri possono approfittare del ko della Lazio per issarsi al secondo posto e vincendo si metterebbero a distanza di sicurezza dai bergamaschi. Che però, reduci da tre vittorie di fila, adesso ci credono e con un ennesimo successo si rimetterebbero definitivamente in corsa.

La sfida del Gewiss Stadium è fondamentale anche in chiave di mercato. Diversi obiettivi per la Juventus tra le fila degli uomini di Gasperini. In particolare per quanto riguarda Giorgio Scalvini, jolly difensivo e a centrocampo che andrebbe a rimpinguare la nuova linea verde bianconera, e Joakim Maehle, esterno danese che negli ultimi tempi ha anche trovato la via del gol con una certa continuità. Estromettere l’Atalanta dalla Champions potrebbe ‘obbligare’ gli orobici a valutare la cessione di alcuni dei suoi gioielli per proseguire nel proprio percorso di sostenibilità.