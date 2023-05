Juve, rescissione immediata del contratto: palla agli avvocati

In casa Juventus si valuta anche il futuro di un calciatore che non ha praticamente mai dato il suo contributo. Mohamed Ihattaren resta un punto interrogativo da risolvere

La Juventus punta dritto ad una qualificazione alla prossima Champions League. Il rush finale è ormai nel vivo, e la truppa di Allegri non può più concedersi alcun tipo di passo falso. I bianconeri saranno peraltro anche protagonisti in Europa League, mentre a fine annata si addentreranno nei meandri del calciomercato.

Non solo nomi altisonanti per la Juventus, che si propone di risolvere anche altre questioni finite spesso in sordina. Una di queste riguarda Mohamed Ihattaren, fantasista olandese classe 2002 di proprietà dei bianconeri, che in campo non si praticamente mai visto. Il nativo di Utrecht ha rappresentato una scommessa persa per il club piemontese, che nell’agosto 2021 ha investito 1,8 milioni di euro per prelevarlo, per poi mandarlo immediatamente in prestito formativo alla Sampdoria. Un’esperienza flop anche quella in Liguria, con un debutto mai arrivato ed una storia travagliata anche fuori dal campo.

Calciomercato Juventus, il futuro di Ihattaren è sempre più in bilico: ipotesi rescissione

Ihattaren non si è di fatto mai integrato in Italia, non facendo vedere neanche l’ombra del ragazzo che ai tempi del PSV poteva sembrare un promettente investimento su cui scommettere.

Il calciatore ha un contratto in scadenza 2025 con la Juventus, che potrebbe muoversi per vie legali per tutelarsi e cercare una soluzione drastica. Stando a quanto sottolineato da ‘Algemeen Dagbla’, che cita delle fonti italiane non ben specificate, la società bianconera starebbe pensando alla rescissione contrattuale del classe 2002 vista la mancanza del rispetto degli accordi.

L’ex talento del PSV non gioca una partita dal 2021, ed i periodi di prestito alla Sampdoria e all’Ajax sono andati a vuoto per svariati tipi di motivi. La carriera calcistica di Ihattaren sembra prendere una brutta piega, con una vita professionale che pare sfuggirgli dalle mani. Alla Juventus è stato un flop ed ora il club bianconero potrebbe provare a prendere le dovute contromisure tutelandosi in ogni modo.