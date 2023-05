Infortunio Leao e derby a rischio: comunicato UFFICIALE e tempi di recupero

Milan con il fiato sospeso in vista del derby di Champions contro l’Inter per le condizioni di Leao: il comunicato ufficiale sull’infortunio del portoghese

Fiato sospeso per il Milan in vista del derby di Champions contro l’Inter. I rossoneri rischiano di dover fare a meno del loro calciatore di maggior talento, Rafael Leao, uscito durante la sfida contro la Lazio per un problema fisico.

Questa mattina il portoghese ha eseguito una serie di accertamenti che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Il comunicato con il quale il Milan rende pubblici gli esiti degli esami strumentali non chiarisce i tempi di recupero ma sottolinea come “l’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno”. Bisognerà quindi attendere i prossimi giorni per capire se e in che condizioni Leao potrà essere della partita.

Infortunio Leao, incertezza sul recupero per il derby

La gara di Leao contro la Lazio sabato pomeriggio è durata appena undici minuti. Giusto il tempo di accusare un problema alla coscia destra e chiedere il cambio (Pioli ha mandato in campo Saelemakers).

Lo scontro per la Champions è stato poi vinto dai rossoneri per 2-0 con la reti di Bennacer e Theo Hernandez, ma il pensiero di tutti i tifosi milanisti era diretto a Leao, visto che mercoledì è in programma l’andata della semifinale di Champions contro l’Inter. Una semifinale che il portoghese non vuole perdersi, anche se bisognerà valutare attentamente le sue condizioni per evitare poi ricadute con conseguenze che potrebbero essere anche più gravi. Anche perché il ritorno è in programma dopo appena sei giorni e occorre quindi considerare anche questo al momento di decidere se rischiare o meno Leao.

Lo stesso calciatore aveva lanciato un messaggio improntato all’ottimismo sui social: “Tornerò presto” la frase pubblicata su Instagram. Che questo presto sia sufficiente per giocare il derby di andata lo si capirà soltanto nei prossimi giorni.