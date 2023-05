Gasperini shock sui cori a Vlahovic: “Va squalificato a vita”

Le parole di Gasperini dopo Atalanta-Juventus, riguardo i cori razzisti rivolti a Vlahovic, hanno scatenato enormi polemiche: “Vergognoso”

La sfida tra Atalanta e Juventus di oggi è destinata a rimanere negli annali per diversi aspetti: il primo gol di Iling Jr, ma soprattutto i cori razzisti contro Vlahovic e la reazione del serbo. In tutto questo, le dichiarazioni di Gasperini post partita fanno discutere parecchio.

Il tecnico della ‘Dea’ ha sminuito quanto successo all’interno del ‘Gewiss Stadium’, derubricando i cori razzisti della curva bergamasca a semplici episodi di maleducazione. Le parole di Gasperini hanno dato il là ad una polemica imponente sui social, con tante reazioni indignate da parte di tifosi e addetti ai lavori. Di seguito alcuni dei (molti) tweet al riguardo:

#Gasperini @SkySport è disgustoso: “Combattere il razzismo? Si, ma bisogna differenziare: anche noi abbiamo giocatore come Pasalic o Djimsiti. Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio” Mi vergogno profondamente per uno che dice no al razzismo ma… di fatto, Gasperini ha… pic.twitter.com/5gXvHa5pwE

