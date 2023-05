Atalanta-Juventus, voti e tabellino (primo tempo): Milik non punge, colosso Zapata

Voti e tabellino del primo tempo di Atalanta-Juventus, match del ‘Gewiss Stadium’ valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Risultato ancora fermo sullo 0-0 all’intervallo

Un’occasione per parte al ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Juventus, lunch match della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.

Di Maria è il più pericoloso tra i bianconeri e per pochi centimetri non torva il bersaglio grosso a Sportiello battuto. Col passare dei minuti aumenta i giri del motore la ‘Dea’ di Gasperini che con Scalvini colpisce il legno. Milik – preferito a Vlahovic in attacco – non punge, Zapata è un colosso e fa reparto da solo mettendo in difficoltà Rugani.

ATALANTA

Sportiello 6

Toloi 6

Djimsiti 6

Scalvini 6,5

Zappacosta 5,5

De Roon 6,5

Ederson 5,5

Maehle 6,5

Koopmeiners 6

Pasalic 5,5

Zapata 6,5

All. Gasperini 6

JUVENTUS

Szczesny 6

Danilo 6

Rugani 5,5

Alex Sandro 6

Cuadrado 5,5

Fagioli 5,5

Locatelli 6

Rabiot 6

Iling-Junior 6

Di Maria 6

Milik 5

All. Allegri 5,5

Arbitro: Doveri 6

TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS 0-0

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. A disposizione: Musso, Rossi, Okoli, Muriel, Boga, Demiral, Palestra, Soppy. Allenatore: Gasperini

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Di Maria, Milik. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Barbieri, Gatti, Bonucci, Bremer, Miretti, Pogba, Soulé, Kostic, Chiesa, Vlahovic, Kean. Allenatore: Allegri

Arbitro: Doveri (sez. Roma)

VAR: Marini

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 1′