Arbitro aggredito, volano spintoni e schiaffi: UFFICIALE la squalifica choc

Arbitro aggredito con spintoni e schiaffi, è già UFFICIALE la maxi squalifica da parte del Giudice Sportivo. Ecco cos’è successo

Un altro gravissimo episodio di aggressione nei confronti degli arbitri si è verificato negli ultimi giorni in Toscana.

Al termine dei tempi supplementari del match tra Prato Sport e Sporting Seano, valido per i playout di Seconda Categoria, un giocatore della squadra ospite ha più volte spintonato l’arbitro, prendendolo anche a schiaffi. Mano pesantissima del Giudice Sportivo che ha inflitto una maxi squalifica nei confronti del giocatore coinvolto, Fabiano Vivenzio. Il calciatore è stato fermato per quattro anni, fino al prossimo 4 maggio 2027, come ufficializzato dallo stesso Giudice Sportivo nel referto. Questo il comunicato: “Al termine della gara offendeva il D.G. e gli dava tre spinte, facendolo arretrare di circa 5 metri, e lo minacciava. Di poi afferrava l’Arbitro per il collo, stringendolo e provocandogli dolore e nel contempo lo colpiva con due schiaffi sul retro del collo con ulteriore dolore. Si allontanava reiterando le minacce”.

Toscana, spintoni e schiaffi ai danni dell’arbitro: maxi squalifica di quattro anni

Il giocatore resterà dunque fermo per ben quattro anni di squalifica dopo la violenta aggressione nei confronti del direttore di gara.

“La sanzione inflitta deve essere considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettanti, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi”, conclude la nota del Giudice Sportivo.