Adios Inter, ha già svolto le visite mediche con il Barcellona

Accostato al progetto tecnico nerazzurro per il prossimo anno, ha trovato l’accordo con il club catalano alle stesse condizioni economiche del vecchio club

L’Inter ha blindato un importantissimo risultato sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico contro la diretta rivale della Roma di José Mourinho, anch’essa impegnata nell’ostica rincorsa alla qualificazione per la prossima edizione di Champions League entro le prime quattro delle classifica di Serie A.

In virtù della stagione a venire, la dirigenza nerazzurra ha però l’obbligo di dare nuove garanzie alla gestione tecnica che potrebbe essere riassegnata a Simone Inzaghi nel caso in cui venissero raggiunti gli obiettivi minimi. Partendo soprattutto dalla copertura del vuoto lasciato da Milan Skriniar, oggi fermo ai box per l’infortunio alla schiena e ormai legato al Paris Saint-Germain da un pre-contratto che verrà formalizzato nelle prossime settimane in concomitanza con l’apertura della finestra estiva di mercato. Fermo restando che l’altro centrale Stefan de Vrij ha espresso la propria apertura verso il rinnovo di contratto e Alessandro Bastoni unica certezza del tridente arretrato, ad Inzaghi servirebbe un centrale di spinta e di prospettiva che non sia il buon Francesco Acerbi.

Calciomercato Inter, niente da fare per Inigo Martinez

Nelle ultime settimane si era vociferato dell’interesse da parte di Giuseppe Marotta nei confronti dello spagnolo Inigo Martinez, in uscita a parametro zero dall’Athletic Bilbao. Il destino del calciatore, però, sarà tutt’altro che vicino alla Serie A.

Nelle ultime ore, infatti, è trapelata la notizia dell’accordo raggiunto da parte del difensore trentunenne con il Barcellona di Xavi. L’operazione sarebbe stata conclusa la scorsa settimana a seguito della serie di contatti ravvicinati con l’entourage a condizioni d’ingaggio simili a quelle precedenti, per i prossimi due anni. Secondo ‘Sport’ il calciatore avrebbe anche svolto le visite mediche di rito già lo scorso mese, blindando dunque la propria posizione in futuro. Nulla da fare per l’Inter, dunque, chiamata a cercare ancora il profilo ideale in sostituzione di Skriniar possibilmente senza dover ricorrere ad una spesa ingente.