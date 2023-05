Vlahovic più altri due: rivoluzione da 163 milioni

Dusan Vlahovic e un futuro incerto alla Juventus, dalla Premier League fanno sul serio: piano per il triplo colpaccio

Contro il Lecce, un ritorno al gol su azione importante per Dusan Vlahovic. Una rete di pregevole fattura, a ricordare a tutti che il potenziale di questo giovane attaccante non poteva essere sparito nel nulla. E ora, tutta la Juventus spera che il serbo si sia sbloccato e possa contribuire a trascinare i bianconeri in un finale di stagione tutto da vivere. Ma i dubbi sul futuro restano, eccome.

Da capire, naturalmente, che cosa succederà alla Vecchia Signora soprattutto a livello di dinamiche extra campo, con le note vicende legate alla giustizia sportiva italiana, con il rischio di una nuova penalizzazione, e con il possibile intervento dell’Uefa a sanzionare comunque il club per violazioni del Fair Play Finanziario con (almeno) un anno di esclusione dalle coppe europee. Tutto questo potrebbe incidere sul futuro di Vlahovic e portare a una possibile cessione, con il giocatore a guardarsi intorno per coltivare le proprie ambizioni e il club bisognoso di monetizzare per ammortizzare l’impatto dell’esclusione dall’Europa. Le pretendenti come sappiamo a Vlahovic non mancano, occhio a quanto si sta muovendo in particolare in Inghilterra con un club che mette nel mirino lui e altri due nomi di alto profilo per un totale di 163 milioni di euro di colpi in entrata.

Il tris per l’Europa parte da Vlahovic: l’Aston Villa fa sul serio

C’è l’Aston Villa che si prepara a costruire un ciclo importante. Il club di Birmingham, guidato da Emery in panchina, è in lotta per il ritorno in Europa dopo tanti anni di assenza e nel caso in cui ci riuscisse vorrebbe allestire una squadra all’altezza.

Dunque, nel mirino, secondo il ‘Telegraph’, ci sono proprio Vlahovic ma anche Ferran Torres e Tierney. Non solo, come direttore sportivo, da Barcellona, potrebbe anche arrivare Mateu Alemany. Un piano sicuramente ambizioso, anche se convincere i due attaccanti non sarà facile. Per il terzino dell’Arsenal, invece, c’è da superare la concorrenza del Newcastle.