“Via subito da Roma”: disastro contro l’Inter

Secondo big match di giornata con vista sulla Champions: all’Olimpico si sta giocando Roma-Inter. Un titolare di Mourinho è finito nel mirino sui social

Si esaurisce il primo tempo tra Roma e Inter, gara di enorme importanza per ciò che concerne la lotta ai piazzamenti validi per l’accesso alla prossima Champions League. Una sfida da non fallire per entrambe che hanno mandato in archivio una prima frazione non particolarmente spettacolare ma che vede gli ospiti avanti.

Pochissime situazioni pericolose e soprattutto tanti errori di natura tecnica in particolare nella proposta di gioco della squadra di Mourinho, che non ha di certo entusiasmato. Il primo tempo si è però concluso sul punteggio di 0-1, in virtù del gol di Dimarco su assist di Dumfries. Una circostanza che ha mandato su tutte le furie i tifosi sui social.

Roma-Inter si sblocca con Dimarco: Spinazzola e Mourinho nel mirino

Il gol di Dimarco per ora sta decidendo Roma-Inter. Un’azione avviata benissimo da Brozovic e rifinita da Dumfries per il tocco vincente dell’esterno opposto che ha chiuso la giocata.

Nella circostanza si è fatto cogliere impreparato Leonardo Spinazzola che è finito nel mirino della furia dei tifosi su Twitter, esattamente come Mourinho.

Ecco alcuni tweet nel corso del primo tempo da parte dei tifosi:

In stagione, finora, #Spinazzola ha sulle spalle più gol presi di #Ibanez. Il che dice molto#RomaInter #SerieA — Alessio Caprodossi (@AleCap23) May 6, 2023

Quando si parla di “Gruppo storico che non è al livello del quarto posto”, io credo, CREDO che Spinazzola debba essere incluso in questa lista — LucaMou🐺 (-11🟨🟪) (@LucaMou1927) May 6, 2023

L’errore di #Spinazzola è di un giocatore che non ha la testa nella partita, ormai succede da troppe partite. #RomaInter — andreal (@asrfocus) May 6, 2023

2 anni a ribadire che Spinazzola è un mediocre giocatore e molti a non crederci. Via subito da Roma.#roma — m’arendo (@strapiero) May 6, 2023

Mamma mia Spinazzola, mamma mia — Geralt di Roma 💎🏆❤️💛 (@geraltasr) May 6, 2023

Ridatece il gemello buono di Spinazzola — gaia (@Lady_Machbeth91) May 6, 2023

Curpa de arbitro (Mourinho tra poco) — Luigi (@Luissss97) May 6, 2023

Cristante sta giocando vicino a Rui Patricio. Mourinho è un folle. Uno degli allenatori più conservatori della storia. #romainter — Maldoror is dead (@Kaosmos_) May 6, 2023