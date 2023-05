Verratti e il Psg si dicono addio: il ritorno in Italia è clamoroso

Dalla Francia le ultime indiscrezioni sul futuro di Marco Verratti: il centrocampista italiano al passo d’addio con il Psg

Ci sono storie d’amore che giungono al loro epilogo più naturale perché consunte dal tempo e dalla mancanza di stimoli e motivazioni. Fiamme che diventano incredibilmente sempre meno intense e che finiscono con lo spegnersi in maniera quasi ineluttabile. A undici anni dal suo sbarco all’ombra della Tour Eiffel, Verratti e il Psg non sono mai stati tanto lontani.

Colpa di una stagione, quella che sta per chiudersi, nella quale l’ex regista del Pescara ha faticato e non poco a trovare continuità di rendimento e a ergersi a punto di riferimento della mediana. Un’involuzione piuttosto preoccupante alla quale il Psg potrebbe reagire già in estate. Legato al club parigino da un contratto in scadenza nel 2026, Verratti potrebbe infatti chiudere anticipatamente la sua esperienza in Ligue 1. Il feeling con l’ambiente, stando a quanto trapela dalla Francia, sarebbe ormai ai minimi storici al punto che le prossime settimane potrebbero aprire le porte a piste fino a qualche tempo fa impensabili.

Dalla Francia ne sono sicuri: sfida Juventus-Inter per Verratti

Il binomio Verratti-Psg al canto del cigno. Sì, ma con quali prospettive future? A fornire ragguagli interessanti è l’insider francese Jon Bones Jones, secondo qui il centrocampista italiano starebbe seriamente meditando l’addio. Non sentendosi più a suo agio in un ambiente che avverte sempre più ostile, Verratti nelle prossime settimane potrebbe chiedere ufficialmente la cessione, con il Psg che non avrebbe alcuna intenzione di trattenerlo.

Ci sarebbe già stato un incontro tra Verratti e Carlo Ancelotti, nel corso del quale il tecnico del Real Madrid avrebbe però fatto capire al centrocampista che non è considerato una prima scelta dei Blancos per la prossima estate. Le opzioni più calde, dunque, sarebbero la Juventus e l’Inter, che potrebbero ingaggiare un vero e proprio duello per mettere le mani sul regista del Psg. Verratti propenderebbe per approdare in bianconero, con la “Vecchia Signora” che avrebbe già presentato all’entourage del calciatore un’offerta economica molto allettante e un progetto tecnico che lo renderebbe assoluto protagonista. La novità, però, è che Campos non si opporrebbe affatto ad una cessione di Verratti, il cui addio permetterebbe al Psg di rinforzare l’organico con altri tipi di innesti. Al momento siamo ancora nel campo delle mere suggestioni, sia chiaro. Ma in futuro, chissà…