Ripetizione e ricorso al CONI respinto: il comunicato UFFICIALE del club

Ripetizione della partita dopo il ricorso respinto dal CONI: è arrivato il comunicato UFFICIALE del club. Tutti i dettagli

Si è conclusa la telenovela che ha tenuto sospeso un altro campionato italiano, anche in questo caso tra ricorsi e contro-ricorsi fino al CONI.

Il caso riguarda il girone A di Eccellenza e l’Academy Plateola e la Clivense. Lo scorso 29 gennaio i padovani avevano vinto 3-0, ma la società allenata da Sergio Pellissier ha poi vinto il reclamo per un errore tecnico dell’arbritro nei minuti finali. Dopo una serie di ricorsi e contro-ricorsi, si è arrivati al Collegio di Garanzia del CONI che ha respinto il ricorso presentato dall’Academy Plateola: il big match è stato rigiocato domenica 30 aprile e vinto stavolta dalla squadra di Pellissier. Attraverso una nota ufficiale, l’Academy Plateola ha espresso tutto il proprio disappunto: “Si è chiusa con la vittoria della Clivense la querelle che si protrae da tre mesi tra il Plateola e i veronesi. Una vittoria frutto di una triplice ingiustizia, quella dei tre gradi di giudizio che hanno dato ragione anche contro il buon senso alla squadra di Pellissier costringendoci a ripetere una partita stravinta, e da una sconfitta immeritata sul campo di Campodarsego“.

“Inutile appellarsi al mancato rigore non concesso nel primo tempo per un vistoso fallo di mano – prosegue la nota – inutile recriminare per una prestazione maiuscola pur senza titolari importanti, inutile disperarsi per occasioni clamorose non finalizzate o salvataggi pazzeschi sulla linea di porta soprattutto a fronte di un unico tiro beffardo effettuato dagli avversari”.

L’Academy Plateola contro la Clivense e i suoi tifosi: “Arroganti e offensivi”

La chiosa finale della società è per il proprio pubblico e quello degli avversari: “Va evidenziato anche l’ottimo comportamento del pubblico locale che ha sempre sostenuto la squadra”.

Il club applaude i suoi tifosi per aver “”resistito” alle provocazioni di quello veronese, arrogante, cafone e offensivo (ci riferiamo agli striscioni comparsi durante la partita). Da questo punto di vista il seguito della Clivense ha molto da imparare. Bravi tutti, bravi comunque. Alla Clivense, alla squadra, il merito di averci comunque sempre creduto anche nei momenti più difficili”.