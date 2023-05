Milan-Lazio, Pioli esulta e fa chiarezza su Leao: “Così non è rispettoso”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine del match contro i biancocelesti: dal portoghese al suo sostituto

Il Milan batte la Lazio e continua a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri si sono imposti grazie alle reti di Ismael Bennacer e Theo Hernandez.

Il primo pensiero, però, nel post gara va subito a Rafael Leao e alle sue condizioni: “”Era sorridente e ha detto che si sentiva bene – ammette subito in conferenza stampa Stefano Pioli -. Mi fido di lui. Non dovrebbe essere niente di grave ma vedremo domani. Sembrerebbe si sia fermato in tempo ma lo vedremo domani, ma se si è fermato è perché aveva qualcosina. E’ un problema all’adduttore, ma noi abbiamo muscoli stranissimi. Spero che contro l’Inter ci sia. Problemi ad inizio gara? Ho grande rispetto per il vostro lavoro, secondo voi se avesse avuto un problema prima l’avrei fatto giocare? Dire questo non è rispettoso. Stava bene ad inizio partita.”

Stefano Pioli, dunque, prova a tranquillizzare tutti sulle condizioni di Leao, ma solo domani sapremo se il portoghese potrà davvero esserci contro l‘Inter mercoledì prossimo, nella semifinale di Champions League. Anche l’attaccante, lasciando San Siro, ha detto di star bene.

Milan-Lazio, Pioli si coccola Saelemaekers: “Ha tutto per essere importante”

Il Milan, dunque, incrocia le dita, e si gode la grande vittoria contro la Lazio: “Abbiamo lavorato bene in entrambe le fasi, avevamo preparato le situazioni per chiudere gli spazi centrali, soprattutto coi tre davanti e i centrocampisti. Questo ci ha permesso di essere in superiorità numerica dietro e questo ti fa essere meno in pericolo”.

Il Milan e Pioli si godono anche Alexis Saelemaekers, entrato bene in campo al posto di Leao: “E’ un giocatore di qualità, ha tutto per essere un esterno offensivo importante. Può fare bene su entrambe le fasce ma a sinistra lo vedo più pericoloso che a destra”.