Milan, problema muscolare per Leao: è allarme per il derby Champions

Portoghese costretto ad abbandonare il campo all’inizio del match con la Lazio di scena allo stadio ‘Meazza’. È a rischio forfait per la supersfida con l’Inter

‘Allarme’ Leao in vista del derby con l’Inter valevole per l’andata dei quarti di Champions. Uno scatto in profondità è costato caro al portoghese, con Pioli costretto al cambio – è entrato Saelemaekers – appena 10 minuti dopo l’inizio della sfida con la Lazio in corso al ‘Meazza’.

Per Leao si tratta probabilmente di un problema al flessore, anche se si avranno maggiori certezze solo nelle prossime ore. L’infortunio muscolare rischia però di tenerlo davvero fuori per l’Euro-Derby in programma mercoledì prossimo. Parliamo del calciatore più importante (13 gol e 13 assist fino ad oggi) della formazione di Pioli, per questo la sua assenza sarebbe pesantissima.