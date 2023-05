Milan-Lazio, Sarri anticipa l’euroderby: “Non ho dubbi su chi stia meglio”

Le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti al termine del match di San Siro, perso per 2 a 0

Ancora una sconfitta a San Siro per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo il ko contro l’Inter, i biancocelesti si sono arresi anche al Milan di Pioli. Una prova davvero incolore per i capitolini, mai davvero pericolosi dalle parti di Mike Maignan.

Il match si è sbloccato per via di un errore in impostazione: “Penso che la palla di Casale a Marcos Antonio non era un granché – afferma Sarri in conferenza stampa -, ma nemmeno il suo smarcamento. Doveva prendere più campo e venire più violento verso la palla. Sono errori che possono succedere, così come ci sono arbitri che quei contatti li fischiano. Sono i classici errori che tutti poi dicono che il problema è l’uscita dal basso, ma a Firenze abbiamo fatto 4 gol così e hanno scritto che abbiamo segnato in contropiede”.

La Lazio, come scritto, ha deluso ampiamente. Hanno fatto male i leader a partire da Milinkovic-Savic davvero irriconoscibile. Male anche Ciro Immobile, che ha lasciato il campo a dieci minuti dalla fine, ma nessun problema: “Il dottore non mi ha detto niente, stava bene”, ha ammesso Sarri. In conferenza stampa, il tecnico della Lazio ha poi parlato di Cataldi, un’assenza che sta pesando tanto: “Non so se rientra col Lecce, vediamo se domani mattina riesce a fare qualcosa in campo. Se non riesce fra domani e dopodomani allora niente”.

Milan-Inter verso l’euro-derby: parla Sarri

Arrivano le dichiarazioni anche sull’euro-derby. Maurizio Sarri, in pochi giorni, ha affrontato sia l’Inter che il Milan.

Nessuno meglio di lui può fare il punto della situazione in casa delle milanesi: “Milan e Inter le abbiamo anche battute quest’anno – prosegue Sarri -. Secondo me sono due rose molto più forti della nostra, quindi per raggiungerle ci manca qualcosa per essere alla pari. La classifica dice qualcosa di diverso ma la realtà è questa. La sensazione visiva è che stia meglio l’Inter rispetto al Milan. Ma è solo una sensazione: magari il Milan nel secondo tempo ha pensato solo all’Inter…”