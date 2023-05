Milan-Lazio, le formazioni UFFICIALI: riecco Leao, rischia Zaccagni

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, match di San Siro, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A

Si torna in campo a San Siro dopo la delusione contro la Cremonese. Il Milan di Stefano Pioli è pronto a sfidare la Lazio, per la 34esima giornata di Serie A. Per i rossoneri è l’ultimo treno per la Champions League; per i biancocelesti, invece, c’è la possibilità di allungare, forse in maniera definitiva.

Per l’occasione il tecnico di Parma torna ad affidarsi ai titolarissimi: così si riprendono il posto al centro della difesa Simon Kjaer e Fikayo Tomori, con Calabria e Theo Hernandez a completare il reparto, davanti a Mike Maignan.

Tutto deciso anche a centrocampo, con Pioli che torna a puntare su Krunic, Tonali e Bennacer. L’unico dubbio è legato all’esterno che affiancherà Rafael Leao e Olivier Giroud in avanti: possibile turno di riposo per Brahim Diaz, con Junior Messias titolare

Per quanto riguarda la Lazio, il centrocampo è il reparto senza dubbio più martoriato dagli infortuni. Fuori dai convocati sia Danilo Cataldi, faro della squadra, che Matias Vecino che sarebbe sulla carta il suo sostituto soprattutto in determinate partite. L’urugaiano starà ai box almeno un paio di settimane per una lesione muscolare, così in cabina di regia agirà di nuovo Marcos Antonio dopo la splendida prestazione col Sassuolo. In difesa tornerà dalla squalifica il grande ex, Romagnoli, in coppia con Casale e con il rientro di Hysaj sulla sinistra con Marusic a destra. In attacco Zaccagni completa il tridente composto anche da Immobile e Felipe Anderson.

Le formazioni di Milan-Lazio

Ecco le formazioni di Milan-Lazio:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud.

Squalificati:

Indisponibili: Ibrahimovic

Diffidati: Kjaer, Kalulu, Thiaw, Rebic, Pobega

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Squalificati:

Indisponibili: Cataldi, Vecino.

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto.

Serie A, Milan-Lazio: dove vederla in tv

Il match tra il Milan e la Lazio, che avrà inizio alle ore 15.00 di sabato 6 maggio, a San Siro, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. Per seguire la sfida sarà necessario scaricare l’app ufficiale o si potrà farlo attraverso il sito ufficiale.

Il calendario di Milan e Lazio

Ci si avvia al finale di stagione, con le ultime partite da disputare. Dopo Lazio, tutte le attenzioni saranno, finalmente, al derby europeo, andata il 10, il ritorno il 16 maggio. Nel mezzo, il 13, la sfida allo Spezia.

La squadra di Sarri dopo la sfida contro i rossoneri dovranno giocare gli ultimi quattro match in campionato: venerdì all’Olimpico arriva il Lecce, poi si farà visita all’Udinese, prima degli impegni contro Cremonese ed Empoli.