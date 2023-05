Lazio ‘sfiduciata’ e Lotito negli spogliatoi: la verità di Sarri

Maurizio Sarri nel post partita di Milan-Lazio ha commentato il ko dei suoi in una sfida diretta e delicata per le sorti della qualificazione Champions

Si fa sempre più intricata la lotta per i posti Champions League. Il primo round della 34esima giornata di Serie A va al Milan, che ha battuto con un secco 2-0 la Lazio seconda in classifica.

Non mancano delusione e rammarico per i capitolini che hanno quasi subito mollato gli ormeggi. L’analisi a ‘Dazn’ di Maurizio Sarri: “L’unico grande rammarico della partita è stato trovarsi sotto 2-0 dopo 29 minuti senza che la gara fosse iniziata. Noi a livello di reazione dovevamo fare molto di più. Sembravamo non crederci, se non nei minuti finali. Dal punto di vista fisico siamo primi in tutte le graduatorie fatta eccezione per i picchi di velocità che invece hanno altre squadre. Ho visto una squadra nell’intervallo sfiduciata che stava abbandonando la partita invece di crederci. Questo è l’aspetto che più mi ha preoccupato”. Sarri ha quindi analizzato il rendimento: “In costruzione abbiamo fatto più fatica del solito, ed è indubbio. Immobile è uno che se non fa la partita e segna anche dal punto di vista dell’entusiasmo si accascia un attimino. Penso abbia bisogno di fare un gol”.

A fine gara, come evidenziato dai colleghi di ‘Dazn’ Claudio Lotito sarebbe andato negli spogliatoi. A specifica domanda Sarri ha evidenziato: “Io non l’ho visto. Non so se sia andato nell’altro spogliatoio, io ero in quello dello staff”.

Infine un commento sul prossimo cammino: “Se si guarda il calendario siamo morti. Se si pensa a partite facili si prende una brutta strada”.