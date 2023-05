La Uefa rischia grosso: “Così drogano il mercato”

La UEFA del presidente Ceferin nuovamente nell’occhio del ciclone: si appellano alla Commissione europea

Possibili grane per la Uefa, sempre al centro delle diatribe sulla Superlega e sulla vicenda Juventus per quanto riguarda il caso plusvalenze e sul filone stipendi, in attesa ovviamente che la Giustizia sportiva in Italia faccia il suo corso.

Contro il massimo organismo europeo si è infatti appellato il Virton, attraverso una richiesta formale inoltrata alla Commissione Europea. Il club della seconda serie belga vuole vederci chiaro sul passaggio di denaro dal fondo sovrano di Abu Dhabi all’SK Lommel, concorrente del Virton in campionato. Il Lommel fa parte della sfera del City Football Group, proprietario del Manchester City e tra le altre anche del Palermo in Italia.

Il Virton denuncia: nel mirino il fondo del Manchester City

Il Virton denuncia alla Commissione Europea una possibile violazione del regolamento europeo numero 2022/2560 riguardante le sovvenzioni estere che distorcono il mercato interno.

L’SK Lommel avrebbe incassato dal fondo quasi 17 milioni di euro, fondamentali per l’iscrizione al campionato e ottenere la licenza secondo quanto accusa il Virton. Il Lommel ha un fatturato netto pari a 5 milioni e l’aiuto del City Football Group andrebbe minare la regolarità del campionato e ‘drogare’ così il mercato. Il Virton potrebbe anche appellarsi alla Corte di Giustizia europea: nuove grane quindi in vista per la Uefa e il presidente Ceferin.