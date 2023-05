Inzaghi esulta: “Finalmente ho Lukaku”. E sul derby…

L’Inter passa a Roma e Simone Inzaghi si gode la ritrovata vena della sua squadra, le parole del tecnico nerazzurro a fine gara

Successo pesantissimo per l’Inter, che vince un altro scontro diretto in zona Champions e per una notte è al terzo posto in classifica. Dopo la gara vinta per 2-0 contro la Roma all’Olimpico, grande soddisfazione per Simone Inzaghi e i suoi, che si lanciano al meglio in vista del derby di Champions contro il Milan.

Il tecnico nerazzurro è visibilmente raggiante a fine partita: “La Roma è una squadra forte e concede poco, abbiamo fatto una grande partita – ha spiegato a ‘DAZN’, elogiando i suoi non solo per la prestazione odierna – Per quello che stiamo facendo dal 1 aprile sono tutti da elogiare e da abbracciare, vogliamo affrontare tutte le competizioni fino in fondo al massimo, con tantissimo gusto, sapendo che le partite sono ravvicinate e di una difficoltà estrema. Ora ho rotazioni importantissime che fino a gennaio non avevo mai avuto, tranne qualche piccolo problemino sugli esterni, ma ora nel complesso posso scegliere. Le assenze di Lukaku e Brozovic nella prima parte di stagione hanno pesato tanto, averli finalmente a disposizione è un grande vantaggio. Se dormirò prima del derby? Ve lo dirò dopo essere scesi in campo…”