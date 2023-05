HIGHLIGHTS | L’Inter risponde al Milan: Roma sconfitta e Juve agganciata

I nerazzurri reagiscono al successo del Milan e tornano avanti in classifica raggiungendo momentaneamente la Juve

Altro colpo Champions League per l’Inter che mette a segno la quarta vittoria di fila in campionato e sconfigge la Roma all’Olimpico per 0-2. Una prova di grande solidità della formazione di Simone Inzaghi che riesce a dare continuità agli ultimi risultati, riportandosi avanti in classifica rispetto al Milan.

Una partita sporca e parecchio intensa sotto il piano fisico per l’Inter contro una Roma in piena emergenza per via dei tanti infortunati in questo momento della stagione. A sbloccare l’incontro e rendere meno complicato il pomeriggio dei nerazzurri ci ha pensato Federico Dimarco al 33′. L’esterno interista è riuscito infatti a trovare la rete del vantaggio con un grande inserimento dalla sinistra sull’ottimo servizio dalla destra di Denzel Dumfries a tagliare fuori tutta la retroguardia giallorossa.

Una volta trovato il gol, la squadra di Simone Inzaghi ha cercato soprattutto di gestire l’incontro senza sbilanciarsi in avanti, approfittando di qualche errore in fase difensiva degli uomini di Mourinho. E proprio in occasione di un errore in chiusura di Ibanez, i nerazzurri sono riusciti a trovare il raddoppio che ha chiuso definitivamente i conti. Su una palla riconquistata a centrocampo, Lautaro Martinez ha imbeccato il gemello Lukaku che, indisturbato, ha centrato come un cecchino l’angolino basso alla destra di Rui Patricio.

Roma-Inter 0-2, la classifica aggiornata di Serie A e la lotta Champions League

Con questa vittoria, la squadra di Inzaghi si porta a pari punti con la Juventus al terzo posto sorpassando nuovamente il Milan, reduce questo pomeriggio dalla vittoria a San Siro contro la Lazio.

In attesa del terzo scontro diretto di domani valido per la zona Champions League tra Atalanta e Juventus a Bergamo, ecco la classifica aggiornata di Serie A:

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 80 punti; Lazio* 64; Juventus e Inter* 63; Milan* 61; Atalanta e Roma* 58; Fiorentina 46; Bologna, Monza e Torino 45; Udinese e Sassuolo 43; Salernitana ed Empoli 35; Lecce 31; Spezia e Verona 27; Cremonese 21; Sampdoria 17 *una partita in più