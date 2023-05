Deluso da Allegri e pronto all’addio: la Premier chiama

La Juventus di Allegri vive un finale di stagione in bilico, anche in prospettiva mercato: un bianconero può dire addio

La vittoria contro il Lecce ha dato un po’ di ossigeno alla Juventus e a Massimiliano Allegri, dopo un aprile non entusiasmante. Tornare al successo in campionato ha permesso di rafforzare per ora il terzo posto, in attesa del finale di stagione e dei verdetti della giustizia sportiva che, lo ricordiamo, possono ancora influire e mutare tutti gli scenari.

Il tecnico livornese deve tenere la barra dritta in quest’ultimo mese, spingendo i suoi all’ultimo sforzo in una annata complicata. Ma le difficoltà continuano a essere evidenti dal punto di vista del gioco, per una Juventus che non ha mai brillato. Il lavoro dal punto di vista mentale dell’allenatore è stato importante ed è servito attingere a tutte le risorse per provare a far ottenere il massimo ai bianconeri. Ma c’è chi, in squadra, decisamente non è soddisfatto e valuta l’addio.

Juventus, le sirene inglesi su Iling-Junior: ‘colpa’ di Allegri

In particolare, Samuel Iling-Junior si starebbe guardando intorno. Il talento bianconero si era messo in mostra nella prima parte di stagione mostrando ottime potenzialità. Ma è gradualmente scomparso dai radar nell’ultimo periodo.

Il laterale britannico, da febbraio in avanti, ha raccolto solo tre spezzoni di gara (12 presenze totali con due assist, come bilancio totale stagionale). C’è un po’ di delusione per lui che sperava di essersi guadagnato più considerazione. E secondo ‘Goal.com’, la diminuzione del minutaggio può influire non poco sulla sua decisione. In Inghilterra non hanno mai smesso di osservarlo, dopo l’addio al Chelsea. E diversi club si preparerebbero a un’offerta, con la Juventus che lo valuta circa 11 milioni di euro. In caso di conferma di Allegri nella prossima stagione, con il rischio di fare ancora tanta panchina, Iling potrebbe effettivamente spingere per cambiare aria.