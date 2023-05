Crociato per il bianconero, l’esito UFFICIALE degli esami: stagione finita

I controlli degli scorsi minuti hanno confermato le brutte sensazioni avvertite in campo al momento dell’infortunio

Adesso è ufficiale: Kingsley Ehizibue non tornerà più in campo in questa stagione. Dopo il brutto infortunio accusato in un contrasto avvenuto nel match contro il Napoli, quest’oggi l’esterno dell’Udinese si è sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato le prime impressioni dopo il ko.

Come annunciato ufficialmente dal club friulano, l’esterno nigeriano ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, chiudendo in anticipo la sua stagione. Questo il comunicato dell’Udinese: “Udinese Calcio comunica che gli esami strumentali effettuati su Kingsley Ehizibue hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore sarà operato mercoledì, dal Professor Mariani, presso la clinica ‘Villa Stuart’ di Roma”.