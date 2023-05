Clamoroso De Ketelaere: via dal Milan, ma resta in Serie A:

Costato ben 35 milioni di euro, il fantasista belga ha deluso le attese. Possibile prestito a un’altra squadra italiana

Fonti vicine al Milan hanno fatto sapere, nei giorni scorsi, che Charles De Ketelaere rimarrà in rossonero anche l’anno prossimo. Nonostante l’annata del tutto deludente, il belga non partirà. Nemmeno in prestito.

Secondo ‘Gazzetta.it’, invece, esistono degli spiragli in merito a una possibile cessione dell’ex Brugge, pagato l’estate scorsa la bellezza di 35 milioni. Cessione solo a titolo temporaneo e, a sorpresa ma non troppo, nella stessa Serie A.

Per De Ketelaere occhio al Monza di Adriano Galliani. Stando alla ‘rosea’ l’Ad del club brianzolo sta facendo un pensierino al fantasista classe 2001 che fin qui non ha messo a segno nemmeno un gol con la maglia dei rossoneri. Il club targato Red Bird al momento è intenzionato a confermare De Ketelaere, anche perché la sua cessione – seppur solamente in prestito – potrebbe avere il sapore di una sconfitta, di un investimento difficilmente ‘recuperabile’.

Galliani è però un dirigente esperto, dunque può trovare le parole e gli argomenti giusti per far cambiare idea a Maldini e soci. E per convincere il ragazzo ad accettare il Monza, dove non farebbe la Champions ma almeno giocherebbe con una certa continuità. Non poco, in ottica Europeo 2024.