Trofei del Napoli, il palmares degli azzurri: l’albo d’oro aggiornato

Il Napoli negli ultimi anni ha aggiornato il proprio palmares aggiungendo alla propria bacheca Coppe Italia, Supercoppe e anche lo Scudetto.

Tra le squadre più blasonate del calcio italiano vi è sicuramente il Napoli, con gli azzurri che nel nuovo millennio sono una delle realtà più vincenti del nostro calcio.

Sono diversi gli alti e bassi che ha dovuto vivere la squadra campana nella propria storia, ma ora è tempo di guardare ai grandi trofei ottenuti dagli azzurri.

Quanti trofei ha vinto il Napoli?

Nella sua gloriosa storia il Napoli è stato in grado di vincere ben 12 trofei ufficiali, con l’aggiunta anche di una serie di tornei minori. In bacheca annovera infatti 3 Scudetti, 6 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e una Coppa Uefa, ma altri titoli probabilmente sono sconosciuti ai più.

Sono state cinque le promozioni del Napoli dalla Serie B alla Serie A (nel 1949-50, nel 1961-62, nel 1964-65, nel 1999-00 e nel 2006-07), ma è arrivata prima nel torneo cadetto solamente nella prima circostanza. Con Eraldo Monzeglio in panchina, la squadra lottò con l’Udinese per il primo posto finale e a risultare decisivo fu l’1-0 contro i friulani nel febbraio 1950.

I campani hanno conosciuto anche il fallimento dovendo così ripartire dalla Serie C1 e dunque in bacheca hanno vinto perfino questo campionato. La stagione in questione è quella 2005-06, con Edy Reja in panchina e con attaccanti come Calaiò, Pià e Sosa che per la categoria erano un lusso. Il primo posto fu la logica conseguenza, ottenendo ben 13 punti di margine sul Frosinone secondo.

Nel 1945-46 il Napoli si aggiudicò anche una sorta di Serie B post bellica, chiamata “Serie mista A-B Centro-Sud”. I partenopei arrivarono primi a pari punti con il Bari e si qualificarono anche per il girone finale valido per lo Scudetto.

Il 1966 consacrò il Napoli come campione della “Coppa delle Alpi”, un torneo riconosciuto nelle quali si affrontavano squadre italiane e svizzere. Non potevano esserci incroci tra squadre nazionali e quell’anno gli azzurri sconfissero Losanna, Young Boys, Servette e Basilea, conquistando il successo davanti alla Juventus che perse contro il Losanna.

Un altro trofeo internazionale “dimenticato” è la Coppa di Lega-Italo inglese che nel 1976 era giunto alla sua quinta edizione. Si sarebbero affrontati in gara di andata e ritorno i vincitori di Coppa Italia ed FA Cup. Gli azzurri dovettero vedersela contro il Southampton e dopo aver perso 1-0 in Gran Bretagna dilagarono al San Paolo, con un 4-0 che portò la firma di Chiarugi, Bruscolotti e la doppietta di Speggiorin.

Quanti Scudetti ha vinto il Napoli?

In totale sono tre gli Scudetti vinti dal Napoli, il che le permette di essere al pari della Roma la squadra più vincente del Centro-Sud Italia. Il primo trionfo nazionale avvenne nella Serie A 1986-87, con la squadra allenata da Ottavio Bianchi che si presentava ai nastri di partenza come una delle grandi favorite.

Maradona era già al terzo anno all’ombra del Vesuvio e veniva dal Mondiale vinto da eroe in Messico e sulla scia del trionfo con l’Argentina continuò anche quella stagione. Già alla prima partita contro il Brescia decise la sfida del Rigamonti con una serpentina da fenomeno e la matematica vittoria si completò il 10 maggio 1987.

Al San Paolo arrivò la Fiorentina e bastò un 1-1, in seguito ai gol di Carnevale e alla punizione di Roberto Baggio per i toscani, per poter far scattare la festa. Tra i momenti più memorabili di quello Scudetto ci fu la scritta fuori dal cimitero di Fuorigrotta “Non sapete cosa vi siete persi”.

Il Napoli chiuse secondo nel 1987-88 e nel 1988-89, ma il Tricolore tornò in Campania per la seconda volta nel 1989-90. La lotta al vertice fu contro il Milan di Arrigo Sacchi e oltre a Maradona, negli azzurri c’erano altri due fenomeni sudamericani: i brasiliani Careca e Alemao.

Fu uno Scudetto trionfale, ma che portò con sé molte polemiche, vista la vittoria del Napoli di Bigon per 0-2 a tavolino a Bergamo contro l’Atalanta in seguito al lancio di monetina dagli spalti che colpì Alemao. La matematica conquista del titolo avvenne il 29 aprile 1990 con il gol di Baroni dopo sette minuti che permise di battere la Lazio facendo esplodere il San Paolo.

Il terzo titolo invece è stato ottenuto nel campionato 2022-23, con la banda di Spalletti che ha letteralmente dominato la stagione. Il Napoli non ha mai dato impressione di poter avere una flessione e la matematica è giunta con ben cinque gare d’anticipo sulla conclusione del torneo, grazie al pareggio per 1-1 sul campo di Udine con il pareggio di Osimhen dopo il vantaggio friulano di Lovric. Tra i grandi protagonisti senza dubbio il georgiano Kvaratskhelia e il difensore sudcoreano Kim.

Quanti trofei internazionali ha vinto il Napoli?

Nella propria storia il Napoli può vantare un titolo internazionale riconosciuto, escludendo dunque Coppa delle Alpi e Coppa di Lega Italo-Inglese: la Coppa Uefa 1988-89. Fu un torneo esaltante per gli azzurri che iniziò con le eliminazioni dei greci del Paok Salonicco e dei tedeschi orientali del Lokomotive Lipsia. Decisamente più sofferti gli ottavi di finale contro i francesi del Bordeaux, doppia sfida decisa da un gol di Carnevale nell’andata in terra transalpina.

Memorabile fu il quarto di finale tutto italiano contro la Juventus, con i bianconeri che vinsero a Torino per 2-0, ma al San Paolo il Napoli disputò una delle più grandi partite della propria storia. Il rigore di Maradona e il gol di Carnevale portarono la sfida ai supplementari e a un minuto dai calci di rigore fu il difensore Renica a superare Tacconi per il 3-0.

Per approdare in finale, la squadra di Bianchi avrebbe dovuto eliminare un’altra grandissima del calcio internazionale: il Bayern Monaco. L’eroe della doppia sfida fu Careca che sbloccò il risultato in Campania prima del raddoppio di Carnevale e in Germania una sua doppietta garantì il 2-2 finale.

L’ultimo atto fu contro un’altra tedesco, lo Stoccarda del bomber Jurgen Klinsmann. I teutonici passarono in vantaggio a Napoli con Gaudino, ma nella ripresa un rigore di Maradona e un gol a tempo scaduto di Careca diedero un bel vantaggio in vista del ritorno. Al Neckerstadion gli Azzurri disputarono una finale sensazionale portandosi sull’1-3 grazie ai gol di Alemao, Ferrara e Careca e a nulla valse la rimonta tedesca. Il 3-3 finale fu il sigillo definitivo sul primo, e fino a oggi unico, trofeo internazionale del Napoli.

Quante volte ha vinto la Coppa Italia?

La Coppa Italia è il trofeo che è stato vinto nel maggior numero delle occasioni dal Napoli, ben sei volte. Il primo titolo arrivò nella stagione 1961-62, quando gli azzurri erano una squadra di Serie B, e nella finale di Roma contro la Spal, il gol di Corelli sbloccò il risultato e, dopo il pari di Micheli, fu il friulano Ronzon a regalare il titolo ai campani di Pesaola.

La finale in gara unica all’Olimpico portò bene anche nel 1975-76, con il Napoli che fu dominante nei confronti del Verona negli ultimi minuti. Lo 0-0 non si sbloccò fino a un quarto d’ora dalla fine prima del trionfo campano. Dal 76′ all’86’ arrivarono ben quattro reti, partendo dall’autogol di Ginulfi, il raddoppio di Braglia e la doppietta del bomber Savoldi.

Il 1986-87 non fu solo l’anno dello Scudetto, ma anche quello della terza Coppa Italia, questa volta vinta in gara doppia contro l’Atalanta. Poco da fare per i nerazzurri al San Paolo, con i ragazzi di Bianchi che blindarono il successo con un 3-0 firmato da Renica, Muro e Bagni, mentre a Bergamo bastò un gol di Bruno Giordano per vincere anche in trasferta.

Entrò nella storia la quarta Coppa Italia, quella del 2011-12 che permise di riportare un trofeo all’ombra del Vesuvio. La finale fu contro la Juventus neo campione d’Italia all’Olimpico e nella ripresa ci pensarono un rigore di Cavani e la stoccata di Hamsik a battere Storari per il 2-0 definitivo.

Luci e ombre invece per il titolo del 2013-14, con la finale contro la Fiorentina tristemente ricordata per i fatti extra campo che portarono alla morte di Ciro Esposito. Sul rettangolo verde il protagonista fu Lorenzo Insigne che segnò una doppietta dopo pochi minuti. Juan Manuel Vargas riaprì la sfida per i suoi e a tempo scaduto Mertens chiuse i conti sul 3-1.

La sesta Coppa Italia è entrata nella storia come il primo titolo assegnato dopo la Pandemia per Coronavirus. Non fu di certo spettacolare la finale con la Juventus, ma dopo lo 0-0 dei 120 minuti gli errori di Dybala e Danilo permisero al Napoli di conquistare il trofeo con Arkadiusz Milik che segnò il rigore decisivo.

Quante Supercoppe Italiane ha vinto il Napoli?

Sono in totale due le Supercoppe Italiane che potuto inserire nella propria bacheca il Napoli e in entrambi i casi la vittima è stata la Juventus. La prima vittoria avvenne nel 1990, con lo stadio San Paolo che andò in estasi grazie al dominante 5-1 finale degli Azzurri. I grandi protagonisti furono gli attaccanti Andrea Silenzi e Careca che realizzarono una doppietta a testa e nel mezzo ci fu anche la rete di Crippa. Inutile per i bianconeri il primo gol juventino di Roberto Baggio.

Il secondo successo arrivò invece nel 2014 sul campo neutro di Doha, in Qatar. Fu una sfida infinita, con il fenomeno argentino della Juventus Tevez che chiamava e il napoletano Higuain che rispondeva. Le due doppiette portarono così la sfida ai calci di rigore che sembravano non dover finire mai. Si arrivò fino al nono rigorista, vista la clamorosa serie di ben quattro errori consecutivi da una parte e dall’altra. Koulibaly segnò il nono rigore, mentre Rafael parò quello di Padoin e il titolo finì a Napoli.

Chi ha vinto più trofei tra Napoli e Juventus?

Ovviamente il numero di trofei è nettamente in favore della Juventus. I bianconeri sono il club più vincente in Italia e dominano il confronto con gli azzurri con un complessivo 59 a 12 e non esiste una categoria nella quale il Napoli sia sopra alla Signora.

Napoli vs Inter, chi ha più trofei?

Anche in questo caso è netta la supremazia dell’Inter rispetto al Napoli, con la sfida che termina 43 a 12 per i nerazzurri. Anche in questo caso nessun trofeo è stato vinto maggiormente dai campani rispetto ai lombardi.

Chi tra Napoli e Milan ha più trofei?

Differenza evidente nei trofei vinti anche da Napoli e Milan, con il totale che è di 49 a 12 per il Diavolo. Questa volta però i campani hanno due trofei in più rispetto ai rossoneri, infatti gli azzurri hanno vinto 6 volte la Coppa Italia contro le 5 milaniste e una volta la Coppa Uefa, mentre i rossoneri sono a secco.

Trofei Napoli ultimi 10 anni

Dal 2013 al 2023 il Napoli ha vissuto un periodo d’oro nella propria storia. Gli azzurri hanno infatti portato nella propria bacheca la bellezza di ben quattro titoli, il 33% totale successi complessivi. Le vittorie sono state di 2 Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e uno Scudetto.

Quale giocatore del Napoli ha vinto più trofei?

Il calciatore del Napoli che ha vinto in assoluto il maggior numero di trofei non poteva essere altri se non Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro è stato protagonista di due Scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana, ma con cinque trofei sarebbe a pari con De Napoli, Di Fusco, Ferrara e Renica.

A differenza di questi quattro, l’argentino vanta anche il titolo di capocannoniere del campionato 1987-88, il che gli permette di aver ottenuto sei riconoscimenti durante la sua esperienza partenopea, unico nella storia.

Quanti trofei ha vinto il Napoli di Maradona?

L’avventura di Maradona a Napoli iniziò nella stagione 1984 e si è conclusa nel 1990 ed è stato un periodo d’oro per gli azzurri. I primi titoli furono lo Scudetto e la Coppa Italia del 1987, poi ci fu la Coppa Uefa del 1989 e infine lo Scudetto e la Supercoppa Italiana del 1990. In totale dunque sono stati cinque i trofei nell’Era di Diego.

Quanti trofei ha vinto il Napoli di De Laurentiis?

L’epoca d’oro di Diego è stata pareggiata dal Napoli di De Laurentiis, anche se ovviamente il periodo è molto più ampio partendo dal 2004 e prosegue ancora oggi. La Coppa Italia è stata vinta in tre occasioni (2012, 2014 e 2020), una volta la Supercoppa Italiana (2014) e infine lo Scudetto del 2022-23.