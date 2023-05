Trofei della Juventus, il palmares dei bianconeri: l’albo d’oro aggiornato

La Juventus è una delle squadre più forti che ci siano; andiamo a vedere nel dettaglio quanti titoli ha vinto il club bianconero.

Quando si parla di calcio non si può non pensare alla Juventus; il club bianconero è uno dei più forti in Italia e a livello internazionale.

Siamo di fronte ad una squadra capace, nella sua storia calcistica, di vincere praticamente tutto; ecco andiamo ad analizzare il palmares della squadra bianconera.

Quanti trofei ha vinto la Juventus?

La Juventus, come detto, è una squadra che nella sua storia, ha vinto praticamente tutto: i trofei conquistati dai bianconeri sono stati, in totale, settantadue che vanno divisi tra nazionali (cinquantanove), internazionali (undici) e due competizioni come la Coppa delle Alpi (1963) e la Serie B nel 2007.

Basta il numero settantadue per capire la forza di questa squadra e la capacità, nel corso della sua storia, di restare sempre ai massimi livelli.

Quanti scudetti ha vinto la Juve?

Iniziamo dagli scudetti e, da questo punto di vista, la Juventus ha stabilito un vero e proprio record; i bianconeri, infatti, hanno conquistato ben trentasei campionati italiani,

Il primo periodo di dominio totale va dal 1930 al 1935 in un lasso di tempo che viene definito “Quinquennio d’oro“.

La Juventus, grazie a questi successi, divenne la prima squadra ad alzare la Serie A per ben cinque volte consecutive; una somma di vittorie che avrebbe dovuto far capire come la storia di questo club sarebbe stata decisamente rosea.

Se parliamo di cicli vincenti non possiamo non menzionare il periodo tra il 1958 al 1961 quando arrivarono tre scudetti grazie, soprattutto, al contributo di quello che era considerato “Il trio magico”. Parliamo di Sivori, Charles e Boniperti.

Il terzo ciclo vincente, invece, possiamo considerarlo di ben quindici anni; dal 1971 al 1986, infatti, sono arrivate una serie di vittorie (sia a livello nazionale che dal punto di vista internazionale) dove la squadra ha solamente confermato di essere una vera e propria potenza calcistica.

Arriviamo all’era di Andrea Agnelli dove la Juventus ha scritto un’altra pagina indelebile nella storia del calcio; da Conte a Sarri passando per Allegri sono arrivati nove scudetti consecutivi.

Un dominio incontrastato della Juventus che, complice anche la perfetta gestione di tutto l’ambiente intorno alla squadra (dal mercato alle strutture societarie), non aveva nessun tipo di rivale a livello nazionale.

Ora i bianconeri stanno passando un momento non positivo ma la storia insegna che la Juventus, prima o poi, tornerà a dominare il calcio italiano.

Quante Champions League ha vinto la Juventus?

La Juventus, da diverse stagioni, fatica ad essere protagonista come vorrebbe in Champions League; l’eliminazione ai gironi della massima competizione europea è sicuramente il punto più basso nella storia recente bianconera.

In passato, però, la Juve ha trionfato per ben due volte in Champions League; il primo successo arrivò nel 1984-1985. I bianconeri hanno un percorso piuttosto netto fino alla finale dove l’avversario è il Liverpool.

Partita molto tesa, decisa da uno dei giocatori più forti avuti dalla Juventus; stiamo parlando di Platini che poco prima dell’ora di gioco realizza il rigore del definitivo uno a zero. Un gol grazie al quale i bianconeri salgono sul tetto d’Europa.

Sono sempre i rigori a decidere la seconda vittoria Champions della Juve; nella stagione 1995-1996 i bianconeri, guidati da Lippi, arrivano fino alla finale di Roma e si trovano di fronte l’Ajax.

Al gol di Ravanelli risponde Litmanen per gli olandesi; il risultato non cambia e si arriva sull’uno a uno fino ai calci di rigore. Se i bianconeri, dal dischetto, furono praticamente perfetti lo stesso non si può dire degli olandesi che commisero due errori, con Davids e Silooy.

Quante Coppe Uefa ha vinto la Juventus?

A livello di trofei internazionali dobbiamo menzionare anche le Coppe Uefa vinte dalla Juventus; i bianconeri ne hanno portate in bacheca ben tre. La prima risale alla stagione 1976-1977.

In quel periodo le finali si giocavano nel doppio confronto, andata e ritorno; la Juventus di Trapattoni si trovò di fronte l’Athletic Bilbao. I primi novanta minuti videro i bianconeri imporsi per uno a zero grazie alla rete di Tardelli.

Una vittoria fondamentale anche per il ritorno dopo la Juve subì una sconfitta dolcissima; nonostante il due a uno del Bilbao, infatti, la coppa venne vinta dai bianconeri. In gol, nel match di ritorno, Bettega; una rete importantissima perché realizzato in trasferta.

La seconda Coppa Uefa arrivò nel 1989-1990 in una finale tutta italiana; la Juventus, guidata da Dino Zoff, affrontava la Fiorentina.

Sempre doppio confronto casa/trasferta con i bianconeri che indirizzarono la finale nei primi novanta minuti, vinti tre a uno grazie alle reti di Galia, Casiraghi e De Agostini. Al ritorno nessun problema per la Juve che tenne la partita sullo zero a zero.

Arriviamo, ora, all’ultima Coppa Uefa vinta dalla Juventus nella stagione 1992-1993. I bianconeri, guidati da Trapattoni, affrontavano il Borussia Dortmund.

Nel match di andata, giocato in casa dei tedeschi, grande dimostrazione di forza del club italiano; una finale mai in discussione con la Juventus a dominare sia l’andata (tre a uno in casa dei tedeschi) sia il ritorno con un secco tre a zero.

Quante volte ha vinto la Coppa Italia?

La Juventus in Coppa Italia ha stabilito un vero e proprio record; i bianconeri, infatti, hanno messo in bacheca il trofeo per ben quattordici volte.

La prima vittoria arrivò nella stagione 1937-1938 contro i rivali del Torino; tre a uno fuori casa e due a uno casalingo in un doppio confronto mai in discussione.

Per quanto riguarda l’ultima vittoria in Coppa Italia, invece, bisogna risalire al 2020-2021 quando i ragazzi di Pirlo (nella finale secca di Reggio Emilia) vinse due a uno contro l’Atalanta. Fu una gara molto combattuta che venne decisa dalle giocate di Kulusevski e Chiesa.

Da sottolineare anche la vittoria nel 2018 sul prato dell’Olimpico; un successo netto da parte della Juventus che si impose quattro a zero su un Milan incapace di contrastare la strapotenza bianconera.

Quante Supercoppe italiane ha vinto la Juve?

Sempre in ambito nazionale dobbiamo sottolineare un altro record stabilito dalla Juventus che ha messo in bacheca ben nove Supercoppe italiane.

Negli ultimi due successi, contro Milan nel 2018 e Napoli nel 2020, è stato protagonista Cristiano Ronaldo autore di un gol contro i rossoneri e uno contro i partenopei.

La prima di questa nove vittorie avvenne nel 1995 quando la Juventus, grazie al gol di Vialli, si impose uno a zero contro il Parma.

Chi ha vinto più trofei tra Juve e Inter?

Nonostante il derby cittadino sia contro il Torino, la vera rivalità per la Juventus è contro l’Inter; non è un caso, infatti, che la sfida tra bianconeri e nerazzurri viene denominata derby d’Italia.

Il confronto, a livello di trofei, è nettamente a favore dei bianconeri; da una parte la Juventus con settantadue trofei, dall’altra i nerazzurri la cui somma (tra trofei nazionali e trofei internazionali) è quarantatré.

Milan vs Juve, chi ha più trofei?

Abbiamo parlato della rivalità, molto forte, tra Juventus ed Inter; diverso il discorso se prendiamo in esame bianconeri e rossoneri.

Anche in questo caso il confronto premia la Juve che, come detto, ha alzato in totale settantadue trofei; il Milan in bacheca ha messo solo, se così vogliamo dire, cinquantaquattro titoli. Un numero che viene fuori dalla somma tra le vittorie nazionali e i trofei europei

Trofei Juventus ultimi 10 anni

Dopo aver fatto un vero e proprio viaggio nei trofei della Juventus, andiamo a vedere i titoli messi in bacheca dai bianconeri negli ultimi dieci anni.

In questo lasso di tempo, la Juve ha alzato per ben sette volte la Serie A, cinque volte la Coppa Italia e quattro volte la Supercoppa italiana. La somma fa sedici titoli conquistati, in ambito nazionale, negli ultimi dieci anni.

Nello stesso lasso di tempo, i bianconeri, non sono riusciti a mettere in bacheca nessun trofeo internazionale.

Sala trofei Juventus dove è esposta?

Per poter ammirare tutti i trofei vinti dalla Juventus, i tifosi bianconeri possono andare a visitare il J-Museum, lo storico museo inaugurato nel 2012 che racchiude tutta la storia del club più vincente in Italia.

Quale giocatore della Juve ha vinto più trofei?

Alla domanda su chi sia il giocatore bianconera ad aver vinto più trofei con la maglia della Juventus ci si aspetterebbe di leggere Alessandro Del Piero.

In realtà il calciatore che, in bacheca, ha vinto più trofei con i bianconeri è Buffon; l’estremo difensore azzurro, infatti, ha alzato ben ventidue coppe con la Juve.

Una somma incredibile di trofei che testimonia quanto questo giocatore sia stato fondamentale in un club come quello bianconero.

Allegri alla Juventus quanti trofei ha vinto?

Da quando è tornato sulla panchina della Juventus, Allegri non è riuscito ad ottenere il consenso totale del popolo bianconero. L’allenatore, però, soprattutto nella sua prima esperienza sulla panchina Juve ha portato diversi trofei alla bacheca bianconera.

Allegri, nello specifico, ha vinto cinque volte la Serie A, quattro volte la Coppa Italia e due volte la Supercoppa. La somma fa undici trofei vinti.