Tragedia a Napoli: morto un 26enne durante i festeggiamenti

Tragedia a Napoli: nella notte è morto un 26enne durante i festeggiamenti per lo Scudetto degli azzurri. Ci sono anche tre feriti

È finita in tragedia la prima notte di festeggiamenti dei tifosi dopo lo Scudetto del Napoli di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato da l’ANSA, durante i festeggiamenti quattro persone sono rimaste ferite con colpi d’arma da fuoco nella zona di corso Garibaldi. La dinamica non è chiara, le indagini della polizia sono ancora in corso. Uno dei quattro feriti però, un giovane di solo 26 anni, è stato ricoverato al Cardarelli in condizioni apparse subito molto gravi e non ce l’ha fatta. Le altre tre persone sono invece state ricoverate all’ospedale Vecchio Pellegrini per ferite alle mani provocate dall’esplosione di petardi e non sono in pericolo di vita.