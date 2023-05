Sconfitta pesante ed esonero: un nuovo allenatore per la panchina

A due giornate dalla conclusione del campionato, può arrivare il cambio in panchina, per provare di mantenere la categoria

La 36esima giornata di Serie B si è aperta con la netta vittoria del Cagliari a Perugia. La squadra di Claudio Ranieri ha avuto davvero vita facile contro gli umbri, piegati con un netto 5 a 0, dalle reti del solito Lapadula (doppietta), oltre che di Azzi, Mancosu e Kourfalidis.

I sardi bissano così il successo contro la Ternana e agganciano il Sudtirol, rafforzando la propria posizione per i prossimi playoff. Sprofonda, invece, ancor di più il Perugia, che non sa più vincere. L’ultimo successo degli umbri in campionato risale allo scorso 18 marzo, quando arrivarono i tre punti contro il Cittadella in trasferta. Poi solo tre pareggi e quattro sconfitte.

Perugia, situazione critica: possibile cambio in panchina

Il Perugia si trova così al 18esimo posto, in piena zona retrocessione, e la posizione di Fabrizio Castori è davvero in bilico.

L’esperto tecnico rischia un nuovo esonero, dopo quello di inizio stagione. Ricordiamo che Castori era stato richiamato alla guida degli umbri dopo la breve parentesi di Baldini, durata solo tre partite. L’obiettivo salvezza, d’altronde, è ancora possibile, con altre due partite da giocare contro Venezia e Benevento. Non è da escludere, dunque, che la proprietà decida di cambiare per dare una scossa a tutto l’ambiente.