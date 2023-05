Ricorso contro la penalizzazione e sospensione del campionato: lo scenario clamoroso

Nuova tempesta in arrivo sul fronte della giustizia sportiva: la penalizzazione può scatenare il ricorso che blocca tutto

Il verdetto più importante, in Serie A, è già arrivato, con il Napoli che da ieri sera è campione d’Italia. Ma tanti altri dovranno essere emessi, in un finale di stagione che si prospetta arroventato, in campo e fuori, in una annata che ha già riservato colpi di scena e polemiche e che altri ne promette.

Le vicende extra campo della Juventus continuano a tenere banco e avranno una certa influenza sul finale di campionato. Sui bianconeri pende una nuova possibile penalizzazione nel processo plusvalenze, con la Corte d’Appello federale chiamata a esprimersi nuovamente, per non parlare del processo in arrivo per la manovra stipendi. Ma non ci sono solo i piemontesi ad avere a che fare con la giustizia sportiva e con segni meno in classifica, con tante situazioni intricate anche nelle categorie minori. Come quella della Reggina, che per il mancato pagamento di Irpef e Inps relativi a due bimestri, per il blocco dei pagamenti disposto dal Tribunale di Reggio Calabria, si è visto affibbiare prima una penalizzazione di 3 punti e poi di altri 4 punti ulteriori (3 per il secondo bimestre non in regola più un punto di recidiva). La squadra calabrese a questo punto in Serie B uscirebbe dalla griglia playoff, ma continua a sostenere la bontà delle proprie ragioni e non si arrenderà.

Serie B, la Reggina vuole andare fino in fondo: per scongiurare la penalizzazione chiede il blocco dei playoff

La battaglia degli amaranto potrebbe portare alla clamorosa sospensione dei playoff in Serie B, stando agli scenari che potrebbero delinearsi.

L’11 maggio si discuterà il ricorso del club in Corte d’Appello avverso la prima penalizzazione. I playoff inizierebbero il 26 e 27 maggio, ma la Reggina potrebbe portare la questione al Collegio di garanzia del Coni. Non ci sarebbero i tempi tecnici, ma la società potrebbe chiedere la sospensione cautelare dei playoff, con il finale di stagione che dunque, in cadetteria, assumerebbe i contorni di un giallo di difficilissima soluzione.