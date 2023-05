Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 5 maggio 2023

Festa Napoli: i quotidiani questa mattina omaggiano il trionfo dei partenopei. ”Napoli in Paradiso”, l’apertura della Gazzetta dello Sport. Il pari di Udine scatena la festa scudetto 33 anni dopo Diego. Delirio in città e al Maradona, De Laurentiis: Ora la Champions. Osi e Kvara coppia perfetta, Lobotka è da 9. Trionfo e lacrime: la lunga attesa di Spalletti.

“Inchinatevi, Napoli campione”, il titolo del Corriere dello Sport. Trentatré anni dopo uno scudetto che non ha eguali, vinto dalla squadra degli invincibili. “Cosa vi siete persi”, scrive il direttore Zazzaroni nel suo editoriale. Dopo il trionfo scudetto, adesso De Laurentiis va all’assalto dell’Europa.

“Hai visto Maradona?”, così apre Tuttosport sul trionfo scudetto del Napoli. Osimhen (e chi seno?) firma il gol-scudetto nel pari di Udine (1-1). A Napoli e non solo si scatena la festa. Dalla Juve all’Inter e al Milan, l’omaggio degli avversari. “Rivogliamo la nostra Juve”, spazio anche alla squadra bianconera, l’appello dei tifosi. “Il futuro a Superga”, ieri la commemorazione per per gli eroi granata scomparsi 74 anni fa.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì maggio 2023

Non solo Messi: il Barcellona pianifica le mosse per il mercato estivo. “6 fichajes”, titola il quotidiano Sport. Il Barça vuole tornare competitivo anche in Europa: Inigo Martinez, Vitor Roque, Ruben Neves, Carrasco e Gundogan nella lista degli acquisti oltre alla ‘Pulce. “Amrabat el nuevo Busi”, per il Mundo Deportivo è invece il centrocampista della Fiorentina il primo obiettivo per la mediana di Xavi.