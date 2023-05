Palladino, caso Izzo e Ibra: Galliani a tutto tondo

Da Palladino al caso Izzo passando per Ibrahimovic: Adriano Galliani a tutto tondo sul suo Monza

Dal mercato ai complimenti al Napoli, fino all’Euroderby di Champions League. Un Adriano Galliani a tutto tondo quello che si è fermato a parlare ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui anche l’inviato di Calciomercato.it, al termine dell’assemblea di Lega.

“A campionato finito si parlerà di mercato – ha affermato Galliani – Incontrerò Palladino la prossima settimana e confido possa restare a Monza anche nella prossima stagione. Ibrahimovic? Non parlo di mercato. Ho deciso che fino a che non finisce il campionato di mercato non parlo. Riscatto Izzo? Ripeto, non parlo di mercato. Izzo gode della nostra totale e assoluta fiducia, ma è una questione che non c’entra niente con il mercato. Armando Izzo è una persona fantastica, se c’è nesso tra la condanna e il riscatto dico no. Se ho parlato con lui? Certamente”.

Poi i complimenti al Napoli, con un applauso da parte di tutte le società nei confronti dei partenopei: “In assemblea abbiamo fatto un lungo applauso al presidente De Laurentiis, fa bene per i diritti tv che il campionato lo vinca ogni anno una squadra diversa. L’ideale nello sport è che ogni anno vinca sempre qualcuno di diverso – ha sottolineato Galliani – Il Monza gioca per la Conference? Il Monza gioca per cercare di vincere ogni partita, dopo vedremo…”. Infine una chiosa sull’Euroderby di Champions League tra Milan ed Inter: “Ho comprato i biglietti per tutta la famiglia”.