Offerta ‘disonesta’ della Juventus: 30 milioni subito

Super colpo della Juve dal Real Madrid di Ancelotti: l’indiscrezione e tutti i dettagli di calciomercato

La Juventus di Allegri ha ritrovato la vittoria in campionato nel turno infrasettimanale col Lecce, ritrovando soprattutto il gol di Dusan Vlahovic.

Il bomber serbo è tornato a segnare dopo un lungo periodo di crisi ed astinenza, caratterizzato anche da crescenti voci di calciomercato. Come noto, infatti, il difficile momento del centravanti ha riattivato l’interesse dei top club europei, Real Madrid compreso per il post Benzema. Ma non solo. Dalla Spagna arrivano nuovi rumors sul possibile interessamento del club bianconero per un big dei ‘Blancos’. Si tratta di David Alaba, che è in discussione in vista della prossima estate. Come riportato da ‘elnacional.cat’, ci sarebbe malcontento in casa Real per l’impatto dell’ex Bayern Monaco. Il 31enne non ha mai offerto continuità e sta saltando la fase decisiva della stagione per infortunio. Potrebbe così approfittarne la Juventus.

Calciomercato Juventus, offerta per Alaba dal Real Madrid: l’indiscrezione

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo, la Juve sarebbe in prima fila per Alaba ed intenzionata a presentare un’offerta di massimo 30 milioni di euro per l’esperto difensore austriaco.

Alaba è sbarcato a Madrid a parametro zero dopo la lunga esperienza nel Bayern Monaco, ma 30 milioni non sarebbero ritenuti sufficienti da Florentino Perez per privarsi del calciatore. Anzi, il presidente delle Merengues, secondo la stessa fonte, la considererebbe una “offerta disonesta”. In ogni caso, la Juve è sullo sfondo e pronta ad approfittare della situazione nel caso in cui i ‘Blancos’ dovessero decidere di scaricare il giocatore.