Nuovo infortunio dopo l’ultima partita: salta Roma-Inter

Il difensore centrale non verrà convocato in vista dello scontro diretto dell’Olimpico in programma domani alle 18.00

Nuovo infortunio di natura muscolare dopo l’ultimo turno infrasettimanale di campionato. A finire ko è stato Danilo D’Ambrosio, uscito infatti per affaticamento durante la ripresa di Verona-Inter. Uno stop che va a ridurre ulteriormente le alternative in difesa nelle mani di Simone Inzaghi.

Secondo le ultime informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, il difensore non partirà con la squadra in vista della trasferta dell’Olimpico. Domani pomeriggio alle 18.00, infatti, si giocherà uno dei tanti big match della 34esima giornata di Serie A tra Roma e Inter. Uno scontro diretto a tutti gli effetti per la zona Champions League, considerati i soli due punti in classifica che separano in questo momento i giallorossi rispetto ai nerazzurri tornati al quarto posto.

Inzaghi e Mourinho non saranno gli unici due tecnici a giocarsi nella prossima giornata uno dei principali obiettivi di questa stagione in campionato. Il turno in arrivo si aprirà infatti domani pomeriggio alle 15.00 con un appassionante Milan-Lazio, altra sfida di alta classifica. Domenica nel lunch match delle 12.30, poi, assisteremo all’ultimo scontro Champions League di giornata con Atalanta e Juventus a contendersi i tre punti.

Roma-Inter, D’Ambrosio fuori dai convocati di Inzaghi

Come anticipato, dopo l’assenza già nota di Milan Skriniar – fuori da settimane per un serio infortunio alla schiena – Inzaghi dovrà rinunciare in difesa anche a D’Ambrosio.

Per quanto riguarda le condizioni del difensore nerazzurro, va specificato che non si tratta di uno stop particolarmente serio. Alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile dopo lo straripante successo sul Verona, il difensore ha svolto un lavoro personalizzato. A causa del lieve affaticamento riportato, non verrà comunque convocato per via precauzionale dal tecnico.

Assenze sia da una parte che dall’altra, considerate le numerose defezioni in casa Roma. In totale emergenza soprattutto il reparto arretrato di José Mourinho, orfano di Smalling, Llorente e Kumbulla, tutti e tre out per infortunio.