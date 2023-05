Napoli in viaggio verso casa con lo scudetto: il post social è virale

Il Napoli si appresta a tornare da Udine con lo scudetto sul petto: il post sui social del club azzurro che fa impazzire i tifosi

La gara con l’Udinese, finalmente, ha liberato la grande gioia del Napoli, di Napoli e di tutto il suo popolo. Il pari di ieri sera con i friulani è valso lo scudetto, il terzo della storia dei partenopei, con una notte di festeggiamenti ovunque nel mondo ci fosse una bandiera azzurra e una felicità incontenibile che durerà anche nelle prossime settimane, con altri riti e festeggiamenti previsti.

Tutta la tifoseria attende con ansia il ritorno dei propri eroi, rimasti come previsto ad Udine dopo la partita. La squadra si appresta a mettersi in viaggio per ritornare a Napoli. Gli uomini di Spalletti atterreranno nel primo pomeriggio (intorno alle 15.55) all’aeroporto militare di Grazzanise, in provincia di Caserta. Da lì, si recheranno al centro tecnico di Castelvolturno. Niente bagno di folla con la città, rimandato a domenica pomeriggio per la gara con la Fiorentina al ‘Maradona’.

Intanto però il club ‘avvisa’ i suoi tifosi di avere solo un po’ di pazienza, con un post su Instagram sul proprio profilo ufficiale rapidamente diventato virale: “Tranquilli ragazzi! Lo stiamo riportando a casa…” il testo della didascalia, ovviamente riferito allo scudetto. Con l’immagine di un aeroporto, il check-in verso Napoli e capitan Di Lorenzo che sul rullo dei bagagli osserva il pallone, la mascherina di Osimhen e, in lontananza, la coppa dei campioni d’Italia.