Napoli campione, il tweet scatena il caos: c’entra la penalizzazione della Juventus

La vittoria del Napoli è la notizia del giorno e non mancano le polemiche: tirata in ballo anche la penalizzazione della Juventus

Buona la seconda. Dopo la ‘beffa’ con la Salernitana, il Napoli ha sfruttato il secondo match ball e ha conquistato lo scudetto, pareggiando in casa dell’Udinese.

Un 1-1 che ha fatto partire la festa degli azzurri un po’ in tutta Italia. Dal Friuli a Napoli, ovviamente, completamente riempita di tifosi festanti, ma anche Milano e Torino, tanto per citare due città rappresentate da squadre non certo ‘amiche’ dei partenopei.

Festa e polemica però vanno di pari passi. Il tweet della Juventus ha scatenato la discussione sui social: “Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci – la premessa che ha scatenato il dibattito – Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto”. Da un tweet ad un altro, perché c’è un altro cinguettio che ha generato una reazione importante sui social, incentrata sempre sulla polemica.

Scudetto Napoli, Paganini incendia la polemica: “La penalizzazione della Juve…”

E’ il giornalista della Rai Paolo Paganini che tramite Twitter commenta lo scudetto del Napoli con una frase che genera centinaia di commenti. Il cronista, infatti, fa riferimento alla penalizzazione ricevuta (e poi tolta, almeno per il momento) dalla Juventus come un fattore da tenere in considerazione nel giudicare il campionato.

“Il Napoli ha vinto lo scudetto con 5 turni di anticipo e 16 punti di vantaggio sulla seconda – il tweet di Paganini -. Qualche domanda le inseguitrici se la devono fare, senza dimenticare – la frase che ha scatenato la discussione – il tira e molla dei punti tolti, ridati e rinviati alla Juventus che ha pesato sicuramente”. Un cinguettio sul quale si sono avventati i tifosi partenopei, ‘rimproverando’ il giornalista di non aver tenuto in considerazione il fatto che la Juve, prima ancora della penalizzazione, era già lontana dalla squadra di Spalletti, precipitata a meno 10 dopo lo scontro diretto di gennaio.

Il #Napoli ha vinto lo scudetto con 5 turni di anticipo e 16 punti di vantaggio sulla 2. Qualche domanda le “inseguitrici” se la devono fare, senza dimenticare però il tira e molla dei punti tolti, ridati e “rinviati” alla #Juventus che ha pesato sicuramente. — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 5, 2023

Lo stesso Paganini ha voluto rispondere a qualche commento, specificando che la vittoria del Napoli è assolutamente meritata e che il suo voleva essere un discorso diverso.