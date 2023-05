Milan-Lazio, doppio infortunio: comunicato UFFICIALE

Milan-Lazio, doppia tegola in vista del match di San Siro: il comunicato ufficiale diramato dalla società

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, la Lazio è attesa domani a San Siro per il match inaugurale della 34esima giornata.

I biancocelesti affrontano il Milan per una sfida che potrebbe essere decisiva in ottica corsa alla Champions League. I rossoneri sono obbligati a vincere per rosicchiare punti agli uomini di Sarri e tenere più aperta che mai la lotta per i primi quattro posti. In casa Lazio però si frappongono nel frattempo alcuni ostacoli. Sarri dovrà certamente fare a meno di Matias Vecino. L’uruguayano resterà out per via di un problema muscolare, ma potrebbe non essere il solo assente nella sfida di San Siro. Anche Mattia Zaccagni infatti non si è allenato in mattinata. Da capire se si tratta di un problema fisico o di riposo precauzionale, ma potrebbe esserci il rischio che il numero 20 possa non essere a disposizione per la trasferta di Milano.

Questo il comunicato diramato dalla Lazio in merito alle condizioni di Matias Vecino:

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Matias Vecino è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia destra.

Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano presso il Lazio Lab. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.