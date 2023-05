Maxi offerta per Bremer: lascia subito la Juventus

Il centrale brasiliano potrebbe fare le valigie e salutare dopo una sola stagione la maglia bianconera

Non è stata sino a questo momento l’annata che Gleison Bremer si sarebbe aspettato la scorsa estate una volta accettato il polemico trasferimento dal Torino alla Juventus. Eletto come miglior centrale della passata stagione, infatti, il difensore non è riuscito a ripetersi anche in maglia bianconera.

Il suo acquisto da oltre 40 milioni di euro aveva senz’altro fatto discutere. Non solo per essersi reso protagonista di un trasferimento diretto tra due rivali storiche come Torino e Juve, ma anche per essere stato trattato a lungo dall’Inter prima del definitivo sorpasso bianconero in un infuocato derby d’Italia sul mercato. Ad ogni modo, la grande euforia che aveva accompagnato la sua firma al servizio di Massimiliano Allegri, non è stata poi giustificata da quelle che sono state le prestazioni in campo.

Definire il suo acquisto un vero e proprio flop sarebbe comunque ingeneroso, considerati i problemi che in diversi momenti della stagione ha accusato l’intero reparto difensivo della Juve. Probabilmente, a condizionare in negativo il suo rendimento in bianconero, sono state le diverse richieste fatte dal nuovo allenatore nel modo di difendere ed occupare il campo rispetto a quelle di Juric, oltre al comprensibile calo dovuto alle pressioni per il salto tra squadre che lottano per obiettivi diversi.

Calciomercato Juventus, dalla Premier League 50 milioni per Bremer

In attesa di scoprire se la Juventus riuscirà a centrare la qualificazione in Champions League per la prossima stagione, non è da escludersi una possibile cessione di Bremer.

Secondo Calciomercatoweb.it sulle tracce dell’ex centrale del Torino vi sarebbero almeno due top club inglesi, vale a dire Tottenham e Newcastle. Qualora il club bianconero dovesse realmente aver bisogno di sacrificare uno dei suoi top player per ragioni di bilancio – legate anche al piazzamento finale tra campionato ed Europa League – il principale indiziato potrebbe appunto essere lo stesso Bremer.

Acquistato per una cifra di poco superiore ai 40 milioni di euro, il cartellino del difensore viene valutato oggi dal club bianconero sui 45/50 milioni di euro. A queste cifre, oltre a generare una discreta plusvalenza, la Juve avrebbe pure un buon margine per ricercare sul mercato un nuovo sostituto.