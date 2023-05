“Liberate la Samp”: protesta furiosa dei tifosi blucerchiati all’Assemblea di Lega | VIDEO CM.IT

Un gruppo di ultrà della Sampdoria è presente fuori l’Hotel Gallia dove si terrà l’Assemblea della Lega di Serie A. Contestati Lotito, Galliani e Scaroni

Protesta furiosa di un gruppo di tifosi della Sampdoria fuori l’Hotel Gallia, dove si terrà l’Assemblea della Lega di Serie A. Come noto, il club doriano rischia il fallimento se entro breve non verranno risolti i gravi problemi finanziari e trovato un nuovo acquirente.

Gli ultrà doriani, che hanno distribuito un volantino in cui attaccano gli ex presidenti Ferrero e Garrone ma anche la Lega Calcio, si sono scagliati contro i dirigenti arrivati al Gallia per partecipare all’Assemblea, da Lotito a Scaroni passando per Adriano Galliani. Arrivato anche un blindato della polizia per calmare la situazione.

🎥 La protesta dei tifosi della #Sampdoria contro la Lega Serie A: momenti di tensione davanti l’Hotel Gallia, sede dell’odierna Assemblea 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/90s78yoJ3p — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 5, 2023

🎥 #Napoli – L’arrivo del presidente #DeLaurentiis per l’Assemblea di Lega: nessuna battuta sullo scudetto e sul tweet ironico della #Juventus. Il responsabile dell’ufficio stampa del club partenopeo: “Noi i complimenti li abbiamo sempre fatti” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/FiPsnpYpmD — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 5, 2023